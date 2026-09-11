O melhor time do continente contra o melhor projeto.



Foi esse o confronto da noite de ontem em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América.

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Deu o melhor time.

Flamengo 2 x 0 Independiente del Valle.



Uma vitória daquelas que o torcedor rubro-negro, pouco afeito ao comedimento, já encara como "com cara de campeão".



Teve um tanto disso mesmo em campo.



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Porque um time que quer conquistar uma Libertadores tem necessariamente que passar por provações.



A dureza da competição exige que se bote à prova o amadurecimento de um time.



E se faltou um pouco de futebol, sobrou maturidade ao Flamengo ontem.



Um primeiro tempo muito ruim, traduzido em números.



Se números nem sempre podem dizer o que é uma partida, ontem foi possível.



Porque o time da casa teve 70% de posse de bola na primeira etapa.



Concluiu dez vezes a gol contra nenhuma do poderoso adversário.



A bola cruzava a área toda hora.



E o Flamengo sobreviveu.



E aqui voltamos ao tal "time que quer ser campeão".



Sobreviver a uma pressão dessas cria casca.



Mais do que isso, jogar tão mal como a equipe de Leonardo Jardim fez nos 45 iniciais e ganhar é coisa de quem pode ir longe mesmo.



Ainda teve outro componente que alguns dirão que é estrela de campeão.



Charli González era disparado o melhor em campo.



Ao fim do primeiro tempo, a cena clássica avisando ao banco que não dava mais.



E o Flamengo se viu livre de seu maior tormento na volta do intervalo.



Tenho por regra não menosprezar qualquer tipo de atuação na altitude.



Comete erro grave quem menospreza a altitude como fator determinante em qualquer atuação.



É negacionismo puro ousar dizer que a altitude não influi.



Resumindo, nunca se pode analisar uma partida na altitude com os mesmos parâmetros de um jogo comum.



E o Flamengo sobreviveu.

Duas estocadas na segunda etapa, e a vaga para mais uma semifinal de Libertadores bem perto agora.



Poderia destacar aqui Bruno Henrique, sempre, Léo Pereira. Mas é justo e necessário falar de Airton Lucas na noite de ontem.



Jogador de futebol adora a frase bíblica "os humilhados serão exaltados".



Aírton Lucas é escorraçado semana sim e semana sim também pelo torcedor do Flamengo.



Que deve a ela a exaltação pelos últimos jogos.



Dito tudo isso, voltemos à premissa que abriu essa coluna: o melhor projeto do continente estava do outro lado, de azul.



Tenho falado bastante e não canso de falar sobre o projeto do Independiente del Valle. Citado acima como o melhor do continente.



E é.



Um pedido do filho do empresário equatoriano Michel Deller.

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Em recente "Lúcio de Papo", sempre no ar aqui às terças-feiras, falei muito sobre esse projeto.



Você pode conferir aqui:



Vale um tempinho para você entender o que é feito por lá.



Ainda falei pouco.



Voltarei ao tema.



Um centro de treinamento de futebol que tem logo na sua entrada uma frase de Nietzsche e que tem como ideia central do projeto a educação dos seus jogadores da base é diferente mesmo. E deve ser respeitado.



No confronto entre o melhor time e o melhor projeto do continente, deu o melhor time.



Não muda nada.



É preciso louvar esse projeto.



Como disse, voltaremos ao tema.

Bruno Henrique comemora o primeiro gol do Flamengo sobre o Del Valle (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)



