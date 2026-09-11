Lúcio de Castro: melhor do continente ganha do melhor projeto das Américas
Nos 2 a 0 do Flamengo sobre o Del Valle, deu o melhor time
O melhor time do continente contra o melhor projeto.
Foi esse o confronto da noite de ontem em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América.
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Deu o melhor time.
Flamengo 2 x 0 Independiente del Valle.
Uma vitória daquelas que o torcedor rubro-negro, pouco afeito ao comedimento, já encara como "com cara de campeão".
Teve um tanto disso mesmo em campo.
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Porque um time que quer conquistar uma Libertadores tem necessariamente que passar por provações.
A dureza da competição exige que se bote à prova o amadurecimento de um time.
E se faltou um pouco de futebol, sobrou maturidade ao Flamengo ontem.
Um primeiro tempo muito ruim, traduzido em números.
Se números nem sempre podem dizer o que é uma partida, ontem foi possível.
Porque o time da casa teve 70% de posse de bola na primeira etapa.
Concluiu dez vezes a gol contra nenhuma do poderoso adversário.
A bola cruzava a área toda hora.
E o Flamengo sobreviveu.
E aqui voltamos ao tal "time que quer ser campeão".
Sobreviver a uma pressão dessas cria casca.
Mais do que isso, jogar tão mal como a equipe de Leonardo Jardim fez nos 45 iniciais e ganhar é coisa de quem pode ir longe mesmo.
Ainda teve outro componente que alguns dirão que é estrela de campeão.
Charli González era disparado o melhor em campo.
Ao fim do primeiro tempo, a cena clássica avisando ao banco que não dava mais.
E o Flamengo se viu livre de seu maior tormento na volta do intervalo.
Tenho por regra não menosprezar qualquer tipo de atuação na altitude.
Comete erro grave quem menospreza a altitude como fator determinante em qualquer atuação.
É negacionismo puro ousar dizer que a altitude não influi.
Resumindo, nunca se pode analisar uma partida na altitude com os mesmos parâmetros de um jogo comum.
E o Flamengo sobreviveu.
Duas estocadas na segunda etapa, e a vaga para mais uma semifinal de Libertadores bem perto agora.
Poderia destacar aqui Bruno Henrique, sempre, Léo Pereira. Mas é justo e necessário falar de Airton Lucas na noite de ontem.
Jogador de futebol adora a frase bíblica "os humilhados serão exaltados".
Aírton Lucas é escorraçado semana sim e semana sim também pelo torcedor do Flamengo.
Que deve a ela a exaltação pelos últimos jogos.
Dito tudo isso, voltemos à premissa que abriu essa coluna: o melhor projeto do continente estava do outro lado, de azul.
Tenho falado bastante e não canso de falar sobre o projeto do Independiente del Valle. Citado acima como o melhor do continente.
E é.
Um pedido do filho do empresário equatoriano Michel Deller.
Em recente "Lúcio de Papo", sempre no ar aqui às terças-feiras, falei muito sobre esse projeto.
Você pode conferir aqui:
Vale um tempinho para você entender o que é feito por lá.
Ainda falei pouco.
Voltarei ao tema.
Um centro de treinamento de futebol que tem logo na sua entrada uma frase de Nietzsche e que tem como ideia central do projeto a educação dos seus jogadores da base é diferente mesmo. E deve ser respeitado.
No confronto entre o melhor time e o melhor projeto do continente, deu o melhor time.
Não muda nada.
É preciso louvar esse projeto.
Como disse, voltaremos ao tema.
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