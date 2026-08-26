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Neymar está fora do clássico entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil

Apesar de ter sido relacionado, camisa 10 não estará em campo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/08/2026 11:10
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Neymar com a camisa do Santos
Neymar está fora da partida diante do Palmeiras (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante Neymar está fora do clássico entre Santos e Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30.

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Na noite de terça-feira (25), o Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com a presença do camisa 10. Segundo informações do Ge, no entanto, Neymar não vai participar da partida e sequer viajou para São Paulo com a delegação santista.

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A ausência do atacante acontece em um duelo importante para o Peixe na competição nacional. O Santos busca um resultado positivo fora de casa para levar vantagem para o jogo de volta das quartas de final.

A expectativa é de que Neymar esteja à disposição do técnico para o clássico contra o Corinthians, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

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Desde que retornou ao futebol brasileiro, Neymar ainda não atuou no Nubank Parque, casa do Palmeiras. O estádio conta com gramado sintético, característica que marca o palco do confronto desta quarta-feira (26).

Neymar, camisa 10 do Santos
Neymar foi relacionado, mas não entrará em campo (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Veja a lista completa de relacionados do Santos

    1.
  1. Diogenes
    2. 2.
  2. Lucas Veríssimo
    3. 3.
  3. João Schmidt
    4. 4.
  4. Gabriel Bontempo
    5. 5.
  5. Gabriel Barbosa
    6. 6.
  6. Neymar Jr
    7. 7.
  7. Rony
    8. 8.
  8. Luan Peres
    9. 9.
  9. Willian Arão
    10. 10.
  10. Thaciano
    11. 11.
  11. Caballero
    12. 12.
  12. Igor Vinícius
    13. 13.
  13. Moisés
    14. 14.
  14. Barreal
    15. 15.
  15. João Ananias
    16. 16.
  16. Davizinho
    17. 17.
  17. Christian Oliva
    18. 18.
  18. Miguelito
    19. 19.
  19. Escobar
    20. 20.
  20. Rolheiser
    21. 21.
  21. João Paulo
    22. 22.
  22. Rafael Gonzaga
    23. 23.
  23. Gustavo Henrique
    24. 24.
  24. Gabriel Brazão
    25. 25.
  25. Samuel Piefri

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras e Santos já se enfrentaram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão levou a melhor. O primeiro confronto ocorreu nas semifinais de 1998. Após empates por 1 a 1 no Palestra Itália e por 2 a 2 na Vila Belmiro, o time comandado por Luiz Felipe Scolari avançou à final pelo antigo critério de maior número de gols marcados como visitante.

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O encontro mais recente entre as equipes em uma decisão foi na final da Copa do Brasil de 2015. Na ocasião, o Palmeiras, comandado por Marcelo Oliveira, conquistou o título nos pênaltis, após perder por 1 a 0 na Vila Belmiro e vencer o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque.

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