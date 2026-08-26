Neymar está fora do clássico entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil
Apesar de ter sido relacionado, camisa 10 não estará em campo
O atacante Neymar está fora do clássico entre Santos e Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30.
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Na noite de terça-feira (25), o Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com a presença do camisa 10. Segundo informações do Ge, no entanto, Neymar não vai participar da partida e sequer viajou para São Paulo com a delegação santista.
A ausência do atacante acontece em um duelo importante para o Peixe na competição nacional. O Santos busca um resultado positivo fora de casa para levar vantagem para o jogo de volta das quartas de final.
A expectativa é de que Neymar esteja à disposição do técnico para o clássico contra o Corinthians, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
Desde que retornou ao futebol brasileiro, Neymar ainda não atuou no Nubank Parque, casa do Palmeiras. O estádio conta com gramado sintético, característica que marca o palco do confronto desta quarta-feira (26).
Veja a lista completa de relacionados do Santos
- Diogenes
- Lucas Veríssimo
- João Schmidt
- Gabriel Bontempo
- Gabriel Barbosa
- Neymar Jr
- Rony
- Luan Peres
- Willian Arão
- Thaciano
- Caballero
- Igor Vinícius
- Moisés
- Barreal
- João Ananias
- Davizinho
- Christian Oliva
- Miguelito
- Escobar
- Rolheiser
- João Paulo
- Rafael Gonzaga
- Gustavo Henrique
- Gabriel Brazão
- Samuel Piefri
Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil
Palmeiras e Santos já se enfrentaram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão levou a melhor. O primeiro confronto ocorreu nas semifinais de 1998. Após empates por 1 a 1 no Palestra Itália e por 2 a 2 na Vila Belmiro, o time comandado por Luiz Felipe Scolari avançou à final pelo antigo critério de maior número de gols marcados como visitante.
O encontro mais recente entre as equipes em uma decisão foi na final da Copa do Brasil de 2015. Na ocasião, o Palmeiras, comandado por Marcelo Oliveira, conquistou o título nos pênaltis, após perder por 1 a 0 na Vila Belmiro e vencer o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque.
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