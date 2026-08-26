Botafogo anuncia contratação de Tiquinho Soares
Atacante volta ao Glorioso para segunda passagem
O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (24) a contratação do atacante Tiquinho Soares, que chega para sua segunda passagem pelo clube. O experiente jogador, de 35 anos, assina contrato válido até o fim da temporada.
Tiquinho Soares retorna ao Botafogo como composição de elenco, uma "sombra" para Arthur Cabral e Danilo Pereira, com contrato até o fim do ano. Internamente, lideranças do dia a dia do Glorioso acreditam que pode ser o último contrato profissional do centroavante, que terá metas no vínculo para uma extensão.
O atacante é um dos ídolos da geração de botafoguenses e foi peça identificada com o torcedor de 2022 a 2024. Pelo Botafogo, o jogador se firmou no futebol brasileiro, conquistou Brasileirão e Libertadores, e depois saiu para o Santos, no início de 2025. Depois do Peixe, Tiquinho atuou pelo Mirassol, emprestado, até retornar ao Santos e rescindir o contrato na Justiça devido a atrasos salariais.
Pelo Botafogo, Tiquinho Soares foi uma das primeiras contratações badaladas da era SAF, em 2022, e virou ídolo da torcida no ano seguinte. Já em 2024, foi peça importante no início da campanha da Libertadores e fez o gol no confronto direto com o Palmeiras, no Nilton Santos, talvez o mais importante de sua passagem, que foi de 120 jogos, 44 gols e 17 assistências.
Tiquinho já esteve na mira do Glorioso no início do ano, ainda na gestão de John Textor, mas as partes não avançaram. Agora, os valores reduziram e a diretoria alvinegra avaliou positivamente para composição do elenco, visando o restante da temporada.
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