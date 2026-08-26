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Ruan joga o clássico? Entenda o protocolo de concussão no futebol

Zagueiro do Atlético-MG terá que cumprir etapas antes do retorno

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 10:29
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Ruan levado ao hospital
Ruan deixa o campo no Mineirão acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Substituído ainda no primeiro tempo do clássico com o Cruzeiro após o Atlético-MG acionar o protocolo de concussão, o zagueiro Ruan poderá jogar a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira (1º de setembro) desde que esteja "completamente assintomático", mas não poderá ser relacionado para o jogo de sábado (29) com o Vitória, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A.

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É o que determina o protocolo de concussão criado pela International Football Association Board (Ifab), órgao responsável pelas regras do futebol, e adotado pela CBF desde 2024. A regra estabelece que todo jogador que tiver choque de cabeça deva ser prontamente atendido, e autoriza o time a proceder com a substituição sem que ela entre na contagem de cinco possíveis. No clássico dessa terça-feira (25), no Mineirão, o Atlético-MG efetivamente realizou seis substituições.

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Quando o protocolo de concussão é acionado, contudo, o jogador fica impedido de retornar para uma partida pelo prazo mínimo de cinco dias. E só poderá jogar efetivamente a partir do sexto se o clube comprovar que ele cumpriu quatro etapas prévias para o retorno.

Ruan no clássico
Ruan foi substituído ainda no primeiro tempo do clássico com o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Chamado "Return to Play", o protocolo segue diretrizes internacionais e consta no Manual de Competições da CBF deste ano. A etapa um cita "atividades de baixa demanda física fora de campo"; a segunda trata de "atividade física individual de campo sem bola"; a terceira se refere à "atividade física individual de campo com bola"; e a quarta "treinamento com bola em grupo, incorporado ao elenco de atletas".

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Ruan bateu a cabeça no gramado após ser deslocado por Kaio Jorge logo aos dois minutos de jogo. Ele ficou em campo até os 18 minutos, quando enfim foi substituído. O zagueiro foi encaminhado de ambulância ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para realizar exames e está bem.

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