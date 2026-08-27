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Com contrato renovado, joia do Atlético aguarda oportunidade no profissional

Atacante é uma das grandes promessas das categorias de base do Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
27/08/2026 16:00
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Riquelme Atlético contrato renovado (reprodução Atlético)
Riquelme Atlético contrato renovado (reprodução Atlético)
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Grande promessa das categorias de base do Atlético, o atacante Riquelme teve o contrato renovado pelo clube. O Galo anunciou a ampliação do vínculo com o jovem de 17 anos, que agora tem contrato válido até dezembro de 2029.
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Grande promessa das categorias de base do Atlético, o atacante Riquelme teve o contrato renovado pelo clube. O Galo anunciou a ampliação do vínculo com o jovem de 17 anos, que agora tem contrato válido até dezembro de 2029.

Nas redes sociais, o Atlético celebrou a permanência do jogador:

"No Clube desde os 11 anos, campeão Brasileiro Sub-17 em 2025, protagonista da Seleção Brasileira da categoria e um dos destaques da Base Atleticana, o atacante teve o contrato ampliado pelo Galo! O novo vínculo tem duração até dezembro de 2029."

Riquelme pelo Atlético

Riquelme chegou às categorias de base do Atlético em 2021, aos 11 anos. No ano passado, ganhou destaque ao ser um dos principais jogadores da campanha do título do Campeonato Brasileiro Sub-17. Na competição, marcou seis gols em 22 partidas e foi peça fundamental na conquista.

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Em 2026, o atacante também teve bons momentos. Riquelme marcou um gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi destaque pela Seleção Brasileira Sub-17, anotando dois gols na goleada sobre a Argentina pelo Sul-Americano da categoria, disputado no Paraguai.

Em busca de uma oportunidade no profissional

Riquelme ainda busca uma oportunidade no time profissional comandado por Eduardo Domínguez. Atualmente, o atacante integra a equipe sub-20 do Galo e segue sendo acompanhado de perto pelo clube.

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O jovem também vive a expectativa de uma nova convocação para a Seleção Brasileira Sub-17, que pode contribuir para sua evolução e dar ainda mais visibilidade ao jogador.

Riquelme pode receber oportunidades no profissional ainda nesta temporada, mas a tendência é que sua integração definitiva ao elenco principal aconteça a partir de 2027, quando o Atlético deverá acelerar o processo de transição da promessa para o futebol profissional.

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Riquelme Atlético contrato renovado (reprodução Atlético)
Riquelme Atlético contrato renovado (reprodução Atlético)

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