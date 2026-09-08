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Domínguez reflete sobre futebol brasileiro e cita Flamengo ao analisar momento do Atlético

Treinador apontou as particularidades e dificuldades do futebol no Brasil

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 06:00
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Eduardo Domínguez Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Eduardo Domínguez Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, fez uma análise geral do futebol brasileiro. Há cerca de seis meses no país, em sua primeira experiência no Brasil, o treinador argentino avaliou as particularidades do futebol nacional e apontou as principais dificuldades encontradas nas competições locais. Domínguez também citou o Flamengo ao analisar o momento atual do Galo.
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O técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, fez uma análise geral do futebol brasileiro. Há cerca de seis meses no país, em sua primeira experiência no Brasil, o treinador argentino avaliou as particularidades do futebol nacional e apontou as principais dificuldades encontradas nas competições locais. Domínguez também citou o Flamengo ao analisar o momento atual do Galo.

Domínguez fez um balanço de tudo o que vem vivenciando no futebol brasileiro. O treinador afirmou que ainda está se acostumando com a nova realidade e destacou as dificuldades relacionadas às viagens e às longas distâncias como um dos principais desafios no país.

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Além disso, o argentino citou o calendário e a necessidade de conciliar três competições simultaneamente, assim como os altos orçamentos dos clubes, que aumentam a competitividade do futebol brasileiro:

— Continuo me acostumando a uma nova realidade, me adaptando. A dificuldade maior aqui são as viagens e também temos três competições. Temos quase 12 times dentro da mesma área (tabela de classificação), muda muito isso. Também com os orçamentos que têm todos os clubes, a qualidade individual que tem cada time. Não pode deixar de lado (nenhuma competição). A qualidade de jogadores que tem aqui, não tem na Argentina — disse o treinador.

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Análise do momento do Atlético e comparação com o Flamengo

Domínguez também falou sobre as dificuldades de disputar três competições simultaneamente. Para destacar o nível de exigência enfrentado pelo Atlético, o treinador citou o Flamengo e ressaltou a qualidade do elenco carioca, que, mesmo com mais opções, não está mais na disputa das três competições.

— Estamos jogando a sequência de jogos há mais de um mês e vamos continuar. É difícil, é difícil. Um dos melhores times daqui (Flamengo) não está mais nas três competições, e tem muitos jogadores para mudar, e não conseguiu estar onde nós estamos. Está brigando pelo Brasileiro, pela Libertadores também, mas ficou fora da Copa do Brasil, que era uma situação que não podia acontecer para eles. Então, não é fácil o que estamos fazendo, o que os jogadores estão fazendo, o esforço que estão fazendo — disse Domínguez.

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Jogadores do Atlético no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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