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Ziyech e Tite são regularizados no BID e podem estrear pelo Botafogo

Principal reforço do clube e novo treinador ficam à disposição para o duelo deste sábado

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 15:44
Supervisionado porGabriel Harb,
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Ziyech no Nilton Santos
Ziyech apresentado à no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo regularizou nesta sexta-feira (18) o jogador Ziyech e o técnico Tite no BID da CBF. Com os nomes publicados, ambos estão à disposição para o duelo com o Mirassol, neste sábado (19), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O marroquino viajará com a delegação para Mirassol e estará à disposição para o duelo deste sábado. Ziyech já teve o primeiro contato com a torcida alvinegra no último sábado (12), quando foi apresentado no Nilton Santos antes do empate por 1 a 1 com o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão.

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Ziyech foi o principal reforço do Botafogo na janela de transferências. O marroquino, de 33 anos, foi anunciado pelo clube no dia 10 de setembro e assinou contrato até o fim de 2028. Ele chegou para reforçar o setor ofensivo do Alvinegro.

Ziyech no Nilton Santos
Ziyech apresentado à no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Tite fará sua estreia contra o Mirassol

Novo técnico do Botafogo, Tite também teve o contrato registrado no BID. O treinador assinou com o clube até o fim de 2028 e vai fazer sua estreia diante do Mirassol neste sábado (19).

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Tite acompanhou a vitória do Botafogo sobre o Grêmio, na última quarta-feira (16), em rodada atrasada do Brasileirão no Nilton Santos. Agora, terá a oportunidade de comandar a equipe pela primeira vez no sábado.

O treinador estava sem clube desde março, quando deixou o Cruzeiro. Durante a passagem pela equipe mineira, comandou 17 jogos, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.

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Tite ao lado de Léo Coelho, diretor, e João Paulo, presidente do Botafogo
Tite ao lado de Léo Coelho, diretor, e João Paulo, presidente do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo

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