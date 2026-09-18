Ziyech e Tite são regularizados no BID e podem estrear pelo Botafogo
Principal reforço do clube e novo treinador ficam à disposição para o duelo deste sábado
O Botafogo regularizou nesta sexta-feira (18) o jogador Ziyech e o técnico Tite no BID da CBF. Com os nomes publicados, ambos estão à disposição para o duelo com o Mirassol, neste sábado (19), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O marroquino viajará com a delegação para Mirassol e estará à disposição para o duelo deste sábado. Ziyech já teve o primeiro contato com a torcida alvinegra no último sábado (12), quando foi apresentado no Nilton Santos antes do empate por 1 a 1 com o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão.
Ziyech foi o principal reforço do Botafogo na janela de transferências. O marroquino, de 33 anos, foi anunciado pelo clube no dia 10 de setembro e assinou contrato até o fim de 2028. Ele chegou para reforçar o setor ofensivo do Alvinegro.
Tite fará sua estreia contra o Mirassol
Novo técnico do Botafogo, Tite também teve o contrato registrado no BID. O treinador assinou com o clube até o fim de 2028 e vai fazer sua estreia diante do Mirassol neste sábado (19).
Tite acompanhou a vitória do Botafogo sobre o Grêmio, na última quarta-feira (16), em rodada atrasada do Brasileirão no Nilton Santos. Agora, terá a oportunidade de comandar a equipe pela primeira vez no sábado.
O treinador estava sem clube desde março, quando deixou o Cruzeiro. Durante a passagem pela equipe mineira, comandou 17 jogos, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.
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