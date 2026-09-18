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Corinthians treina e segue preparação para duelo contra o Fluminense

Elenco realizou penúltimo trabalho técnico no CT Joaquim Grava após reunião com organizadas; Yuri Alberto continua fora

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
18/09/2026 15:46
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Garro durante o treino do Corinthians nesta sexta-feira (18)
Garro durante o treino do Corinthians nesta sexta-feira (18) - (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

O Corinthians treinou no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira (18). O elenco do Timão realizou o segundo e penúltimo trabalho técnico visando ao duelo contra o Fluminense, que acontecerá neste domingo (20).

Antes da atividade, alguns jogadores, o presidente Osmar Stabile e o técnico Fernando Diniz se reuniram com líderes das torcidas organizadas, que cobraram explicações sobre o momento vivido pelo clube dentro de campo, marcado pela recente eliminação na Libertadores e por uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer no Brasileirão.

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Como foi o treino?

A atividade começou com aquecimento no gramado e exercícios de posse de bola com cruzamentos e finalizações, aplicados pela comissão técnica de Fernando Diniz. Após essa primeira etapa, os jogadores foram divididos em três grupos de oito atletas para jogos de enfrentamento em campo reduzido.

A principal ausência no treino continua sendo o atacante Yuri Alberto, que segue em recuperação de uma lesão na posterior da coxa direita. A última atuação do artilheiro do Timão ocorreu no dia 30 de julho, contra o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Brasileirão, justamente no duelo em que sentiu o problema físico. Desde essa data, o camisa 9 perdeu 12 partidas do clube.

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Raniele treinando nesta sexta-feira (18)
Raniele treinando nesta sexta-feira (18) - (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Crise e protesto por parte da torcida

Torcedores organizados do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava e se reuniram, na manhã desta sexta-feira (18), com parte do elenco. A conversa acontece dois dias após o Timão ser eliminado da Libertadores e com um momento instável vivido pelo clube na temporada.

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A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, também divulgou uma nota, nesta quinta-feira (17), cobrando Memphis Depay e o restante do elenco após a eliminação da equipe para o Estudiantes, com a derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena, pela Libertadores.

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Além disso, os muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, foram pichados na noite da última quarta-feira (16), horas após a eliminação do clube na Copa Libertadores. As mensagens tiveram como alvo o atacante Memphis Depay. Duas frases foram registradas nos muros: "Fora, Memphi$" e "Salário de milhões, futebol de centavos".

O Timão, que, com a elimanação na Libertadores só tem o Brasileirão pela frente, enfrenta o Fluminense, neste domingo (20), pela 20ª rodada do Cameponato Brasileiro. O Corinthians se encontra na 14ª colocação, com 32 pontos

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