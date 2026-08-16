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Há 15 anos, Neymar era decisivo em Santos x Vasco; veja vídeo

Atacante volta a campo para jogo entre as equipes neste domingo, no Rio

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:57
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Neymar chega ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Neymar estará em campo neste domingo para mais um jogo do Santos com o Vasco (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Vasco e Santos se enfrentam neste domingo (16), a partir das 16h, em São Januário, em briga direta na zona de rebaixamento do Brasileirão Série A. A situação é bem distinta de um duelo disputado há 15 anos, quando a equipe da Vila Belmiro se preparava para disputar o Mundial de Clubes após conquistar a Libertadores, e o clube carioca brigava pela ponta da tabela no Campeonato Brasileiro.À época, o Santos venceu por 2 a 0 jogando em casa, pela 33ª rodada do campeonato nacional. Um jogador foi o grande destaque, justamente o único que estará em campo para o jogo deste domingo: Neymar.

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Então dono da camisa 11, Neymar deu muito trabalho à zaga formada por Dedé e Renato Silva. Com dribles desconcertantes e passes precisos, ele foi o principal jogador da partida. Marcou, inclusive, o gol que abriu a contagem. Veja, abaixo, os melhores momentos daquele Santos x Vasco:

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Campeão da Libertadores daquele ano, o Santos fazia àquela altura um Brasileirão protocolar. O time comandado por Muricy Ramalho estava mais preocupado em manter um bom ritmo de jogo para a disputa do Mundial de Clubes, que seria disputado no mês seguinte, no Japão — a equipe acabaria vencendo o Kashiwa Reysol por 3 a 1 na semifinal, mas seria goleada pelo Barcelona por 4 a 0 na final.

O Vasco, por sua vez, brigava pela ponta do Brasileirão Série A com o Corinthians. Mas a derrota na Vila Belmiro impediu o time então treinado por Cristóvão Borges de chegar à liderança. No fim do campeonato, representou também a perda do título: o Corinthians se sagrou campeão com 71 pontos, dois a mais do que o Vasco.

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Neymar pode ficar fora contra o Vasco se receber novo amarelo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar é a grande esperança do Santos para o jogo com o Vasco (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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