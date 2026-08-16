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Escalação do Vasco: Pedro Emanuel promove estreia de Colidio contra o Santos

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 14:59
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Pedro Emanuel de blazer e camisa social em jogo do Vasco
Pedro Emanuel no comando do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco divulgou a escalação para enfrentar o Santos neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Emanuel promoveu mudanças no time titular, e a principal delas é a estreia de Facundo Colidio no ataque.

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O argentino irá compor o trio ofensivo com o compatriota Claudio Spinelli e o colombiano André Gómez, que retorna à equipe. A tendência é que o novo camisa 9 atue pelo lado esquerdo do ataque. O Cruz-Maltino tem o desfalque de Brenner, lesionado.

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Quem também está fora é o lateral-esquerdo Cuiabano, que cumpre suspensão. Lucas Piton inicia o jogo na vaga dele. Na zaga, Carlos Cuesta retorna após ser preservado diante do Olimpia e forma dupla com Robert Renan.

Escalações de Vasco e Santos

Desta forma, a escalação do Vasco para encarar o Santos tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Jair, Tchê Tchê; Andrés Gómez, Spinelli e Colidio.

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Do outro lado, Cuca manda o Peixe a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Arão, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Oliva e Neymar; Barreal, Caballero e Gabigol.

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Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Pedro Emanuel é o técnico do Vasco, que enfrenta o Santos neste domingo (16) (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Informações de Vasco x Santos

✅ FICHA TÉCNICA
⚽ VASCO X SANTOS
23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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