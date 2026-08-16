Atlético-MG tem novidades para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão
A bola rola às 16h na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar o Grêmio em jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (16) às 16h na Arena MRV.
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Como chegam as equipes?
O Atlético chega embalado por um grande resultado na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Bragantino por 1 a 0 fora de casa e conquistou uma importante vantagem para o jogo de volta, que será disputado na Arena MRV.
No Campeonato Brasileiro, o Atlético soma 29 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela.
Já o Grêmio não teve compromisso no meio de semana, pois já foi eliminado da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Tricolor vem de vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último fim de semana, na Arena do Grêmio.
Na competição nacional, o Grêmio soma 25 pontos e ocupa a 14ª colocação.
Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Grêmio
Atlético-MG x Grêmio
18° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de Agosto, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), GeTV (youtube) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Farinha (RJ) e Rodrigo Corrêa (RJ)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo e Igor Gomes; Cuello e Cassierra
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Dodi; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius
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