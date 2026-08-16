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Brasileirão Feminino: veja os resultados da 16ª rodada

Confira os resultados da rodada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 13:28
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Taça Brasileirão Feminino
Taça Brasileirão Feminino A1 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A 16ª rodada do Brasileirão Feminino A1 chegou ao fim neste domingo (16) e deixou ainda mais acirrada a disputa na reta final da primeira fase. Faltando apenas uma rodada para a definição dos oito classificados às quartas de final, as equipes entram na última jornada com objetivos diferentes: enquanto Corinthians e São Paulo brigam pela liderança, outros clubes ainda lutam por uma vaga no mata-mata e a parte de baixo da tabela segue com a disputa contra o rebaixamento aberta.

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O Corinthians segue na liderança, agora com 38 pontos, mas viu o São Paulo encostar após a rodada. As Brabas empataram por 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, enquanto as Soberanas golearam o Botafogo por 5 a 1, no Nilton Santos. Com a vitória, o São Paulo chegou aos mesmos 38 pontos do líder, mas aparece na segunda colocação pelo saldo de gols. A definição do primeiro lugar ficará para a última rodada.

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O empate foi suficiente para o Bahia garantir sua classificação às quartas de final. Com 28 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação e se juntou a Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Ferroviária, que também já estão garantidos no mata-mata. A Ferroviária, por sua vez, venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre, chegou aos 30 pontos e assumiu a quarta posição.

Na terceira colocação, o Palmeiras também confirmou uma campanha forte ao vencer a Juventude por 3 a 0. As palestrinas chegaram aos 35 pontos e permanecem na briga pelas primeiras posições. Já o Cruzeiro ganhou do Mixto por 2 a 1, chegou aos 27 pontos e ocupa a sexta posição, enquanto o Flamengo, também com 27, aparece logo atrás. As duas equipes seguem entre as principais candidatas às três vagas que ainda restam no G-8.

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O Fluminense aproveitou a rodada para ganhar posições importantes. O Tricolor goleou o América-MG por 4 a 1, no Luso-Brasileiro, chegou aos 25 pontos e assumiu a oitava colocação, fechando atualmente a zona de classificação para as quartas. A equipe, porém, ainda precisa confirmar a vaga na última rodada, já que Grêmio, Internacional e Red Bull Bragantino seguem próximos na tabela.

O Grêmio permaneceu com 24 pontos após ser derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0. O Internacional também ficou nos 24 pontos ao perder em casa para a Ferroviária. Com isso, os dois aparecem em nono e décimo lugares, respectivamente, ainda com chances de alcançar o G-8 na rodada decisiva. O Red Bull Bragantino também entrou forte na briga após golear o Vitória por 6 a 2 e chegar aos 23 pontos, na 11ª posição.

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Na parte intermediária, o Santos perdeu para o Flamengo por 3 a 2 e permanece em 12º, com 20 pontos. O Atlético-MG, apesar da vitória sobre o Grêmio, segue em 13º, com 16 pontos, e já não tem chances de classificação para as quartas de final. O resultado, no entanto, encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitória das Vingadoras.

Na luta contra o rebaixamento, a situação também permanece aberta. O Mixto tem 12 pontos e ocupa a 14ª posição, enquanto Juventude, América-MG, Vitória e Botafogo aparecem nas últimas colocações. O Botafogo é o lanterna, com cinco pontos, depois da goleada sofrida para o São Paulo. América-MG e Vitória somam sete pontos cada, e a Juventude tem dez, deixando a disputa pela permanência na elite para a última rodada.

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Com apenas uma rodada restante, a briga pelo topo, pelas últimas vagas nas quartas de final e contra o rebaixamento chega ao momento decisivo. A classificação atual ainda pode sofrer mudanças importantes antes do início do mata-mata.

Resultados da 16ª rodada do Brasileirão Feminino

  • Atlético-MG (13º) 2 x 0 Grêmio (9º)
  • Fluminense (8º) 4 x 1 América-MG (16º)
  • Red Bull Bragantino (11º) 6 x 2 Vitória (17º)
  • Bahia (5º) 1 x 1 Corinthians (1º)
  • Mixto (14º) 1 x 2 Cruzeiro (6º)
  • Internacional (10º) 1 x 2 Ferroviária (4º)
  • Botafogo (18º) 1 x 5 São Paulo (2º)
  • Palmeiras (3º) 3 x 0 Juventude (15º)
  • Santos (12º) 2 x 3 Flamengo (7º)
Taça Brasileirão Feminino
Taça Brasileirão Feminino A1 (Foto: Mauro Horita/CBF)

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