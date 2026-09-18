Capitão do Fluminense e um dos jogadores mais experientes do elenco, Thiago Silva tomou a palavra no vestiário antes do jogo de volta contra o Platense, pelas quartas de final da Libertadores. O discurso apareceu no vídeo de bastidores da classificação divulgado pelo clube nesta sexta-feira (18).

Antes de a equipe entrar em campo em Vicente López, o zagueiro falou sobre o tamanho da oportunidade que o grupo tinha pela frente. Thiago lembrou que o elenco reúne jogadores que já conquistaram a Libertadores, outros que chegaram perto do título e atletas que vivem agora as primeiras experiências em fases decisivas do torneio.

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— Hoje a gente está diante de um momento que poucos tem a oportunidade de jogar. Alguns aqui já conquistaram, outros chegaram próximo e outros estão tendo a primeira oportunidade de disputar. Quem ganhou, quer ganhar de novo, quem chegou perto, como eu, quer estar lá para ter a oportunidade de ganhar, e quem tá chegando, tem que ter coração pra car!@# pra esse tipo de jogo.

Thiago Silva também tratou de afastar qualquer acomodação pela vantagem construída no Rio de Janeiro. O Fluminense havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0 no Maracanã e poderia até perder por um gol de diferença para avançar.

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— É muito diferente do que foi no Maracanã, esquece aquele jogo. É o momento de fazer a nossa história. É um outro dia, um passo a mais. Outra oportunidade que a gente tem. Respeita os caras, mas faz nosso futebol com alegria, desfruta, porque se não, não vale a pena. Vamos lá!

A derrota por 2 a 1 na Argentina não impediu a classificação. Com o 2 a 0 construído no Maracanã, o Fluminense fechou as quartas de final com 3 a 2 no placar agregado e avançou à semifinal da Libertadores.

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Thiago Silva em Platense x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Próximo advesário do Fluminense na Libertadores

Classificado, o Fluminense terá o Palmeiras pela frente na semifinal da Libertadores. O Alviverde eliminou a LDU e confirmou o confronto brasileiro por uma vaga na decisão.

Será o terceiro mata-mata da história entre os clubes. O Palmeiras levou a melhor nos dois anteriores, pela Taça Brasil de 1960 e pela Copa do Brasil de 2015. Agora, o Fluminense tenta chegar à quarta final de Libertadores de sua história e buscar o bicampeonato continental.

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