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Volpi reencontra o Maracanã após pênaltis defendidos e gol contra o Flamengo

Goleiro do Bragantino foi protagonista em duelos pelo São Paulo e pelo Grêmio

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Tiago Volpi
Tiago Volpi em ação pelo Bragantino (Foto: Reprodução/Instagram)

O Bragantino visita o Flamengo neste domingo (20), às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão, e o confronto terá um significado especial para Tiago Volpi. O goleiro reencontrará o Maracanã, estádio onde protagonizou algumas das atuações mais marcantes de sua carreira justamente diante do Rubro-Negro.

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A história começou em 2020, quando Volpi defendia o São Paulo. Na ocasião, o goleiro foi um dos principais nomes da vitória por 4 a 1 sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Além de defender duas cobranças de pênalti, ele participou diretamente do placar ao dar a assistência para Luciano marcar o quarto gol da equipe paulista.

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Tiago Volpi
Tiago Volpi em ação pelo São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Cinco anos depois, já vestindo a camisa do Grêmio, Volpi voltou a ser decisivo no mesmo palco. No empate por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Brasileirão de 2025, o goleiro teve atuação de destaque com defesas importantes e ainda marcou o gol gremista em uma cobrança de pênalti aos 35 minutos do segundo tempo.

— São lembranças espetaculares. Pude ajudar o São Paulo pegando dois pênaltis e ainda dei uma assistência para o Luciano fechar aquela goleada contra o Flamengo, que tinha um timaço. Ano passado, tive outra partida importante pelo Grêmio, com defesas muito difíceis e o gol de pênalti no final — relembrou Volpi.

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O goleiro também destacou a relação construída com o estádio ao longo dessas experiências. Agora, de volta ao local com o Bragantino, Volpi espera repetir o protagonismo diante do Flamengo.

— O Maracanã é um estádio realmente especial, muito bom de jogar. É sem dúvidas o maior templo do futebol mundial, e eu espero poder viver mais uma grande noite lá — afirmou.

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Tiago Volpi
Tiago Volpi cobrando pênalti contra o Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Volpi é um dos brasileiros com mais pênaltis defendidos

Volpi soma 41 pênaltis defendidos na carreira e aparece como o terceiro goleiro brasileiro em atividade com mais defesas em cobranças da marca da cal. À frente dele estão Fábio, com 43, e Cássio, com 42.

Além do desempenho sob as traves, o goleiro também acumula 19 gols marcados na carreira, número que o coloca como o quarto goleiro brasileiro com mais gols oficiais na história.

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Bragantino busca reação contra o líder

O reencontro de Volpi com o Maracanã acontece em um momento importante para o Bragantino. A equipe ocupa a nona colocação do Brasileirão e chega ao confronto depois de empatar por 1 a 1 com o Botafogo fora de casa.

Diante do líder Flamengo, o Massa Bruta busca uma reação na reta final da competição para voltar a se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Do outro lado, o Rubro-Negro entra em campo defendendo a liderança do campeonato.

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