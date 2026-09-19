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Palmeiras mira liderança no Brasileirão, mas tem coincidência com Renato Gaúcho pela frente

Verdão enfrenta o Grêmio neste domingo e precisa vencer para seguir na briga pela liderança do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
19/09/2026 06:32
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O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras entra em campo neste domingo (20) de olho na liderança do Brasileirão. Para alcançar o objetivo, o Verdão precisa fazer sua parte diante do Grêmio, fora de casa, e ainda contar com um tropeço do Flamengo, que está à frente na tabela. O duelo, porém, terá um ingrediente a mais: Renato Gaúcho fará sua reestreia no comando do Tricolor Gaúcho justamente contra a equipe alviverde.

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Em março, o treinador estreou pelo Vasco diante do Palmeiras, no dia 12, pela quinta rodada do Nacional, e deixou o campo com uma vitória por 2 a 1. Aquela foi a primeira derrota do time de Abel Ferreira na competição.

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Agora, pouco mais de seis meses depois, Renato Gaúcho terá novamente o Palmeiras como adversário em um momento de estreia. Desta vez, o treinador reassume o Grêmio e terá pela frente uma equipe que chega ao confronto de olho na liderança do Brasileirão.

O Verdão vem de uma classificação para a semifinal da Libertadores e ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 56 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Caso vença em Porto Alegre e o Rubro-Negro tropece diante do RB Bragantino, no Maracanã, o Verdão reassume a liderança do campeonato a 10 rodadas do fim.

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O time alviverde, no entanto, tem um ponto positivo a seu favor: é o segundo melhor visitante da competição (61,90% de aproveitamento) e tem ainda a melhor defesa, com 21 gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 47 gols marcados.

Para o confronto, o Palmeiras não contará com o técnico Abel Ferreira no banco de reservas, já que o português cumpre gancho do STJD. Além dele, o zagueiro Murilo está suspenso e a zaga deve sofrer alteração, caso a comissão técnica decida por manter o esquema tático com três zagueiros.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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