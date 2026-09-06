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Abel joga pressão para o Flamengo após Palmeiras perder liderança: 'Tem obrigação de fazer mais'

Alviverde empatou sem gols neste domingo e viu o rival carioca assumir a ponta do Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/09/2026 21:53
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro após empatar sem gols com o Botafogo, neste domingo, no Nilton Santos. Com 53 pontos, o time alviverde viu o Flamengo assumir a ponta após a vitória na rodada, abrindo um ponto de vantagem, a 12 rodadas do fim da competição.

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Durante a coletiva, Abel Ferreira aproveitou para transferir o favoritismo a quem, segundo ele, tem um elenco com mais opções para encarar a sequência de partidas. No entanto, ressaltou o fato de o Palmeiras competir diretamente com o rival nas últimas temporadas.

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- Poderíamos estar jogando com Endrick, Estêvão, Allan, Vitor Reis e outros tantos. Portanto, quando vocês olham para os últimos anos, o que tem acontecido é que o Palmeiras pode comprar, tentar comprar para equilibrar, mas comparem, por exemplo, onde é que treinou o treinador do Palmeiras e, por exemplo, o treinador do Flamengo. Onde jogaram os jogadores do Palmeiras e onde jogaram os do Flamengo. Portanto, tem uma equipe, sim, que tem a obrigação de fazer muito mais, e nós estamos sempre a competir com ela - disse o treinador.

O Palmeiras segue vivo nas três competições, e Abel Ferreira voltou a afirmar que não irá priorizar nenhuma delas e que tentará, dentro das possibilidades do atual elenco, atuar com a máxima força possível em cada um dos compromissos. Agora vice-líder do Brasileirão, o Alviverde também está nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores.

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- Não vamos abrir mão de nenhuma competição e vamos fazer tudo o que pudermos para tentar ganhar as três - pontuou.

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Falta de eficácia pune o Palmeiras de Abel

Abel Ferreira voltou a apontar a falta de eficácia da equipe como um dos principais motivos para mais um tropeço no Brasileirão. Foram mais de 600 passes trocados na partida, desses 120 no último terço do campo, além de 17 finalizações.

Das tentativas, quatro foram na direção do gol e pararam nas mãos de Gabriel Batista, apontado por Abel Ferreira como o principal destaque do confronto.

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- Controlamos o jogo, com posse e volume ofensivo, mas com pouca eficácia nas oportunidades que tivemos, não só com a bola rolando, mas também na bola parada. Nas oportunidades que tivemos, não fomos capazes de marcar, uma delas quase em cima do gol. Acho que ficou bem evidente que o goleiro adversário foi o melhor jogador deles - apontou.

Ao ser questionado sobre o que fez o Palmeiras perder a liderança do Brasileirão para o Flamengo, Abel foi enfático: "Faltou fazer mais pontos do que o nosso adversário, nada mais."

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O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (9), quando recebe a LDU, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

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