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"Vou desenhar o berço, espero, ainda umas cem vezes, além deste de hoje. Com obstinação."

Talvez seja tarde demais.

Há poucos meses da Copa, não sei se alguém pode fazer esse favor.

Mas se ainda for possível, seria inestimável que alguém entregasse o monumental "Cartas a Théo" na Vila Belmiro.

Também não estou certo de que Neymar faria bom proveito da espetacular obra em que Van Gogh divide sua vida com o irmão Théo. Muito mais do que a vida, divide sua alma e seu coração.

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Reflexões sobre a arte, sobre literatura, pintura, mas, acima de tudo, sobre a condição humana.

"Cartas a Théo" é um assombro por tantas razões. Mas aquela que talvez mais impressione o leitor é descobrir que o gênio se construiu com imensa dose de transpiração. Que se juntou à inequívoca genialidade como uma busca obsessiva.

A obsessão que andou ao mesmo tempo com a deterioração da saúde mental, um tanto por causa desta busca insana pela excelência.

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No fundo, a excelência para ele era o que ele mesmo chamou de "a simplicidade da técnica". Encontrar "a pincelada especial". Que o fazia pintar o berço cem vezes.

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E quando a gente vê aquele berço famoso que embala o mundo até hoje, pensa só na genialidade... Não imagina que foram cem tentativas.

Tudo resumido em uma frase:

"Bem, meu próprio trabalho, estou arriscando minha vida por ele e minha razão já ficou meio prejudicada por causa disso. Tudo bem."

Dor, indisposição... Nada foi mais forte do que a paixão pelo ofício. E pela disposição em pagar qualquer preço por isso.

"Combinei algo comigo mesmo hoje: considerar minha indisposição, ou melhor, os vestígios dela, como inexistentes. Perdeu-se tempo suficiente, o trabalho precisa continuar".

Tudo isso para ser a antítese do sucesso em vida. O fracasso recorrente. É incrível imaginar que Van Gogh morreu sem saber que era Van Gogh.

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Neymar durante jogo na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A antítese do fracasso

E já que estamos falando em antítese, é possível que Neymar seja a antítese disso tudo. Não falta sucesso em vida. Ao que parece, falta nos tempos de hoje, mais até do que transpiração, a atitude dos gênios.

Vítima irrecorrível da "armadilha do dom", parece ter deitado em berço esplêndido.

Poucos nasceram com tantas possibilidades. A genialidade ali, servida em doses generosas.

Voando e escorrendo entre futilidades, carros de Batman e parças.

Sem julgamentos morais, sem cuidar da vida alheia.

Se não padeci desse mal até aqui, ficou tarde para começar. A tragédia do "jornalismo-manja".

Neymar, um verdadeiro desperdício

Mas é impossível não pensar no desperdício que é Neymar.

Quanto mais a carreira se aproxima do ato final, mais parece mais escorrer pelas mãos.

Era para estar na primeira prateleira dos deuses do futebol. Aquela logo abaixo de Pelé, porque esse, afinal, mora sozinho em seu andar no Olimpo.

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Rasgou tudo.

Como aquele pugilista que, no último round, só será salvo e levará o combate se conseguir o nocaute. Precisa da Copa para ainda sonhar com uma prateleira entre os imortais.

E ela vai ficando cada dia mais longe.

Neymar ficou fora da lista de Ancelotti essa semana.

O mais chocante é que a comoção por isso, se não foi zero, foi muito próximo.

Não sabemos se ainda dá tempo.

Mas é preciso entregar um "Cartas a Théo" na Vila Belmiro para ver se ainda é possível salvar. E, quem sabe, num futuro breve, Van Gogh será a inspiração para que um dia vejamos um "Cartas ao Gil Cebola".

Assinado: Neymar.

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