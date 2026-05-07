Corinthians é o primeiro time brasileiro classificado para as oitavas da Libertadores

O Corinthians é o primeiro time brasileiro a garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores em 2026. O empate do Timão contra o Santa Fe-COL na noite de quarta-feira deixou a equipe próxima da vaga no mata-mata e o placar repetido em 1 a 1 no outro coonfronto do grupo nesta quinta, entre Platense-ARG e Peñarol-URU carimbou a vaga do alvinegro. O time não joga a fase eliminatória desde 2022, quando enfrentou e eliminou o Boca Juniors.

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A equipe comandada por Fernando Diniz faz até aqui uma campanha invicta, com três vitórias e um empate. Foram dois triunfos na Neo Química Arena, contra os colombianos e uruguaios, e mais um diante dos argentinos fora de casa. Os dez pontos impedem que Santa Fe e Peñarol, com dois pontos somados, alcancem o Timão. O Platense, com sete pontos e mais seis em disputa, ainda não está classificado.

O placar conquistado na Colômbia saiu nos últimos minutos de jogo. Matheuzinho foi decisivo ao cruzar na cabeça do zagueiro Gustavo Henrique que, como um centroavante, subiu mais alto que a defesa rival e empatou o confronto.

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Agora, Fernando Diniz terá uma sequência tranquila com mais um jogo fora, contra o Peñarol, e diante do Platense, em casa, e poderá descansar parte dos jogadores visando a manutenção de uma boa condição física dos atletas. Além disso, poderá direcionar parte da força para o Brasileirão, onde o Timão ainda vive um momento delicado e ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona do rebaixamento.

Como estão os outros brasileiros na Libertadores

Os outros cinco representantes do Brasil na Libertadores ainda brigam por uma vaga no mata-mata. Desses, Flamengo, Palmeiras e Mirassol lideram suas chaves após a finalização da quarta rodada. O Cruzeiro é o segundo e ainda se mantém na zona de classificação, enquanto o Fluminense luta para sair da lanterna do seu grupo e ainda sonha com uma vaga nas oitavas.

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No Grupo A, o Rubro-Negro iniciou a rodada com sete pontos na liderança e pode chegar a dez caso vença o Independiente Medellín, que tem quatro pontos em terceiro lugar. O Estudiantes é o segundo com seis pontos. Na chave C, o Fluminense amarga a lanterna com apenas dois pontos. O Independiente Rivadavia, com dez, já está nas oitavas. O tricolor carioca ainda tem Bolívar e La Guaira à frente na tabela.

O Cruzeiro, no Grupo D, está atrás apenas da Universidad Católica, ambos com sete pontos. Mas o grupo segue acirrado com o Boca Juniors com seis pontos e o Barcelona de Guayaquil com três, todos com chance de classificação.

O rival do Corinthians, Palmeiras, lidera o Grupo F com oito pontos, contra seis do Sporting Cristal, em segundo lugar, e o Cerro Porteño é o terceiro com quatro pontos. O time paraguaio ainda joga na rodada, mas não ultrapassa o alviverde. O Barranquilla tem apenas um ponto e é o lanterna.

Já o Mirassol surge na chave mais equilibrada da Libertadores. O time do interior paulista tem nove pontos em quatro rodada e lidera a chave G. Lanús e LDU têm seis pontos, na segunda e terceira posição, respectivamente, e o Always Ready é o quarto colocado com três pontos.

Diniz está invicto na campanha da Libertadores 2026. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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