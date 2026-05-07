Mirassol vence a LDU e vira líder na Libertadores; veja resultados

O Mirassol venceu a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira (7), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores. Lucas Oliveira e Reinaldo fizeram os gols do Leão Caipira.

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Com o resultado, a equipe do interior paulista chega aos nove pontos e se isola na liderança da chave, enquanto os equatorianos vêm logo atrás, com seis pontos. Completam o grupo o Lanús-ARG, também com seis pontos, e o Always Ready-BOL, com três pontos.

A vitória sobre a LDU foi o último jogo em casa do Mirassol na fase de grupos. Ainda em busca da classificação, o Leão encara a altitude de El Alto diante do Always Ready e visita o Lanús, na Argentina. Antes, o time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Libertadores.

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Outros resultados da Libertadores nesta quinta-feira (7)

Grupo E

Platense-ARG 1 x 1 Peñarol-URU

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