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Mirassol vence a LDU e vira líder na Libertadores; veja resultados

Cinco partidas encerraram a quarta rodada da fase de grupos nesta quinta-feira (7)

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/05/2026
21:21
Reinaldo Mirassol LDU Libertadores
imagem cameraReinado comemora gol pelo Mirassol contra a LDU na Libertadores (Foto: Jose Luis Silva/Agencia F8/Folhapress)
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O Mirassol venceu a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira (7), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores. Lucas Oliveira e Reinaldo fizeram os gols do Leão Caipira.

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Com o resultado, a equipe do interior paulista chega aos nove pontos e se isola na liderança da chave, enquanto os equatorianos vêm logo atrás, com seis pontos. Completam o grupo o Lanús-ARG, também com seis pontos, e o Always Ready-BOL, com três pontos.

A vitória sobre a LDU foi o último jogo em casa do Mirassol na fase de grupos. Ainda em busca da classificação, o Leão encara a altitude de El Alto diante do Always Ready e visita o Lanús, na Argentina. Antes, o time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Libertadores.

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Outros resultados da Libertadores nesta quinta-feira (7)

Grupo E

Platense-ARG 1 x 1 Peñarol-URU

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Mirassol LDU Libertadores
Jogadores do Mirassol comemoram vitória ao final da partida contra o LDU no estadio José Maria de Campos Maia pela Copa Libertadores 2026 (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

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