Como ficou a situação do Cruzeiro no grupo da Libertadores?

O Cruzeiro conquistou um ponto fora de casa nesta quinta-feira (7) ao empatar em 0 a 0 com a Universidad Católica. Com isso, a equipe comandada por Artur Jorge ficou na segunda posição, com os mesmos sete pontos dos chilenos, mas perdeu o confronto direto.

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Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Boca Juniors, fora de casa, enquanto os Cruzados jogam contra o Barcelona-EQU, que ainda sonha com uma vaga nas oitavas.

Grupo D da Libertadores (Foto: Reprodução Lance!)

O que está em jogo na próxima rodada?

Se o Cruzeiro vencer os argentinos em La Bombonera, chegará a dez pontos. Com isso, a Raposa garante sua classificação, uma vez que abriria quatro pontos de vantagem para o Boca Juniors. Além disso, mesmo que o Barcelona-EQU vença os chilenos, os equatorianos chegariam no máximo a seis pontos.

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Se empatar, o time de Artur Jorge vai a oito pontos e o Boca a sete. Sendo assim, os mineiros dependeriam apenas de si na última rodada, contra o pior time do grupo, o Barcelona-EQU.

Mas se for derrotado pelo Boca Juniors, o Cruzeiro terá um cenário complicado. Os argentinos ficariam dois pontos na frente. Neste recorte, faria muita diferença o resultado de Unievrsidad Católica e Barcelona-EQU, uma vez que os Cruzados poderiam chegar classificados à última rodada, ou precisando vencer.

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Se os chilenos vencerem, chegarão muito próximos da classificação. Se empatassem, chegariam com oito pontos, um a mais que a Raposa e um a menos que o Boca. Se perdessem, ficariam empatados com o Cabuloso.

Sendo assim, o cenário é simples para o Cruzeiro: se vencer o Boca Juniors, garante vaga nas oitavas de final. Em caso de empate, seguirá dependendo apenas de si na última rodada. Já uma derrota deixaria a equipe em situação delicada e atenta ao resultado de Universidad Católica x Barcelona-EQU, que influenciará diretamente a disputa pela classificação.

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Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro passou por cima das adversidades na madrugada desta quinta-feira (7) e conquistou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica. Na Claro Arena, a Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

Antes o Cruzeiro enfrenta o Bahia neste sábado (9), às 21h (de Brasília), fora de casa e depois decide uma vaga nas oitavas de final contra o Goiás, no dia 12.

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