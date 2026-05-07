São Paulo e O'Higgins empatam sem gols pela Sul-Americana; dê suas notas
Tricolor foi a campo com time alternativo
São Paulo e O'Higgins empataram sem gols pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em jogo que aconteceu no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.
Com o resultado, o Tricolor segue líder no grupo C, com sete pontos. Enquanto isso, os chilenos estão em segundo, com um ponto a menos. Agora, a equipe de Roger Machado se prepara para o clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, que acontece no domingo (10).
Primeiro tempo de domínio chileno
Em uma noite fria, Roger Machado escalou um São Paulo alternativo, com vários jovens da base e as estreias de Igor Felisberto e Osório. Já o O'Higgins entrou em campo com seus principais jogadores.
O time chileno controlou as ações no início, enquanto o Tricolor tentava equilibrar a posse no meio-campo. A melhor chance veio aos 28 minutos, quando Felisberto perdeu a bola na defesa, Sarrafiore acionou Muñoz pela lateral e González, livre na área, cabeceou para fora. Do lado tricolor, a equipe de Roger Machado começou a ganhar mais confiança nos minutos finais, entrando mais na área do adversário. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.
Segundo tempo de chances perdidas
Logo no retorno do intervalo, o O'Higgins voltou assustando. Na primeira chegada, Sarrafiore soltou uma bomba que explodiu no travessão. O São Paulo seguia errando passes e cedendo a posse de bola, cenário que gerou incômodo em Roger Machado e na comissão técnica.
O Tricolor conseguiu sua melhor oportunidade aos 13 minutos. Ferreirinha encontrou André Silva, que finalizou de fora da área. A jogada foi boa, mas a bola saiu por cima. No minuto seguinte, André Silva dominou pela direita, arrancou em contra-ataque e cruzou rasteiro na medida para Tapia, que se atirou na bola e finalizou bem já dentro da área. Carabalí fez grande defesa com as pernas e evitou o gol.
Depois, foi a vez de Carlos Coronel salvar. Faúndez cobrou arremesso lateral e encontrou González livre nas costas da defesa tricolor. O atacante venceu Osório na corrida, invadiu a área e finalizou forte. Carlos Coronel fez uma grande defesa e salvou. Nos minutos finais, Ogaz, do time chileno, arriscou mais uma oportunidade perigosa, também desperdiçada. O jogo terminou empatado sem gols.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Deu aula 🏅
Luís Osório. Em sua estreia como profissional, o zagueiro revelado em Cotia mostrou segurança e bom entrosamento. O defensor conseguiu neutralizar jogadas perigosas da equipe chilena e teve boa sintonia com Dória no sistema defensivo.
Ficou abaixo 📉
Ferreirinha. Escalado no ataque, teve uma atuação abaixo do esperado nas tomadas de decisão. Conseguiu atrair a marcação chilena, mas também deixou a desejar nas finalizações.
Notas do São Paulo; Avalie os jogadores!
✅ Ficha técnica
O´HIGGINS🆚 SÃO PAULO
Copa Sul-Americana - 4ª Rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Djhordney, Sabino (São Paulo); Garrido, Brizuela, Juan Leiva (O'Higgins)
🟥 Cartões vermelhos: -
O'Higgins
Carabalí; Faúndez, Garrido, Brizuela e Pavez Muñoz; Ogaz, Juan Leiva e Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo e Sarrafiore.
São Paulo
Carlos Coronel; Igor Felisberto, Dória, Osório e Enzo Diaz; Luan (Sabino), Djhordney (Danielzinho) e Cauly (Negrucci); Ferreirinha (Artur), Tapia (Lucca) e André Silva.
🟨 Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
🖥️ VAR: German Delfino (ARG)
