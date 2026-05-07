Botafogo paga CLT, mas segue com dois meses de direitos de imagem em atraso

*Pedro Albuquerque colaborou



O Botafogo segue devendo dois meses de valores relativos a direitos de imagem aos jogadores. Em momento delicado financeiramente, com indefinições no comando da SAF, o clube tem até o próximo dia 20 para o próximo vencimento, conforme apurou o Lance!.

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➡️ Durcesio Mello anuncia mudanças na gestão financeira da SAF do Botafogo

O Glorioso acertou os salários da CLT nesta quinta-feira (7), tanto de atletas quanto dos funcionários do clube. No entanto, os direitos de imagem relativos aos meses de fevereiro e março seguem em aberto.

Caso também não acerte os direitos de imagem relativos a abril até o dia 20, o Botafogo poderia correr risco jurídico. De acordo com a Lei Geral do Esporte, um atleta pode buscar na Justiça rescisão de contrato em caso de três ou mais meses atrasados. No entanto, o clube antecipou e buscou proteção por conta da crise financeira.

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No último mês, a SAF alvinegra teve pedido acatado pela Justiça do Rio de Janeiro para travar a rescisão unilateral de contrato por parte de atletas. O clube solicitou recuperação judicial, alegando "estado pré-falimentar", com dívidas de cerca de R$ 500 milhões.

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Instabilidade no comando da SAF

A SAF do Botafogo confirmou a convocação de uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para o dia 14 de maio de 2026, às 11h. A reunião será realizada de forma exclusivamente digital e ocorre em cumprimento a uma decisão judicial, em meio ao cenário de indefinição envolvendo a gestão e a situação financeira do clube.

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A convocação foi feita por Durcésio Andrade Mello, atual diretor e gestor temporário da SAF. Segundo o comunicado oficial, a assembleia atende à decisão proferida no dia 28 de abril, que estabeleceu diretrizes para a governança provisória da companhia.

O principal ponto da ordem do dia será a votação para ratificar a nomeação de Durcésio como gestor temporário da SAF, condicionada à aprovação do Botafogo de Futebol e Regatas, que segue como acionista do projeto.

John Textor vive momento de incerteza na SAF do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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