Nesta quarta-feira (18), o Barcelona goleou o Newcastle por 7 a 2 e carimbou vaga nas quartas de final da Champions League. O grande destaque do duelo foi Raphinha, que marcou dois gols e deu duas assistências. Após a partida, em entrevista à TNT Sports, o camisa 11 do Barcelona comentou sobre a convocação da Seleção Brasileira e apoiou a presença de Neymar na Copa do Mundo.

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A lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, divulgada na última segunda-feira, repercutiu no futebol brasileiro principalmente pela ausência de Neymar. Entre críticas e apoios de torcedores e jornalistas, Raphinha deu sua opinião sobre o assunto e afirmou que espera ver o camisa 10 do Santos no Mundial.

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– Eu espero ver (Neymar na Copa). É um cara espetacular, a qualidade dele dentro de campo, ninguém tem dúvida nenhuma sobre o que ele pode fazer. Ele pode resolver um jogo, uma Copa. Eu como um fã, dentro e fora de campo, espero ver Neymar vestindo a camisa da Seleção novamente para disputar a Copa com a gente – disse o astro.

– Acredito que para esses amistosos, ele não precisa provar nada para ninguém, do talento dele, e daquilo que ele pode somar para a Seleção. E acredito que na data final, na última convocação, ele vai estar lá com a gente para a gente poder buscar o nosso objetivo que é o hexacampeonato – completou.

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Raphinha e Neymar na Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Raphinha supera números de Neymar pelo Barcelona na Champions

Além do apoio público a Neymar, Raphinha também alcançou uma marca importante que envolve o próprio camisa 10 da Seleção. Com dois gols e duas assistências na goleada sobre o Newcastle, o brasileiro superou Neymar em participações diretas em gols pelo Barcelona em jogos de mata-mata da Champions League.

Raphinha soma 22 gols e 17 assistências em 34 partidas, totalizando 39 participações. Neymar, em sua passagem pelo clube catalão, acumulou 27 gols e 9 assistências em 42 jogos, com 36 participações ao todo.

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