Quarenta e quatro por cento.

Provavelmente o número que vai gerar os mais apaixonados debates no momento.

Olhando assim, de relance, parece óbvio: estamos falando da corrida eleitoral.

Num Brasil polarizado, é mais ou menos a faixa dos candidatos favoritos.

Mas esse país sempre surpreende mesmo.

O número do momento, os tais 44% que prometem dominar debates acalorados, nada mais são do que a posse de bola do Flamengo diante do Cruzeiro na última quarta-feira. Conhecido também como anteontem.

E como o diabo mora nos detalhes, já diziam os mais letrados, o detalhe maior é tudo aqui: 44% em casa. No Maracanã. Definitivamente, um número na contramão da história.

Muito mais do que na contramão da história: na contramão da alma rubro-negra.

Tratamento de choque

Sim, evidentemente os mais apressados já chegaram aqui e disseram: "danem-se os 44% de posse de bola. Eu quero três pontos". O que também é absolutamente normal e expressa a alma do torcedor.

Mas no caso do rubro-negro, só em sua primeira camada.

Só até a descida da rampa do Bellini.

Assim que esse torcedor/torcedora chegou ao metrô ou à antiga estação de trem Derby Club, atual Maracanã do ramal Deodoro, o alívio da vitória já tinha passado e os tais 44% martelavam a cabeça.

Não é só uma mudança.

É um dos maiores tratamentos de choque dos últimos tempos. Se não for o maior.

A verdadeira transmutação de um corpo, a materialização de um corpo que se transforma em outro. Em dois ou três meses após chegar ao Éden com o corpo antigo.

O corpo do Flamengo de Filipe Luís, que encerrou 2025 como recordista de posse de bola em uma edição de Brasileiro com assustadores e dominantes 62,8% de posse, jogando três vezes na semana praticamente.

Com 506 passes certos por jogo e mais assombrosos ainda 88,9% de precisão nos passes.

Novamente os apressados irão atirar não a primeira, mas a décima pedra.

Pedro e Leonardo Jardim comemoram gol do Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Questão de cultura

Guardem. Não estamos falando de uma futilidade.

Estamos falando do time que virou dezembro campeão brasileiro, da Libertadores e obrigou o poderoso e quase imbatível PSG de Luis Enrique à exaustão e a suar o litro.

Portanto, a régua ficou muito alta. Muito além de um debate de posse de bola.

Mas foi do jeito e da alma flamenga.

Dominando.

Da torcida que urra na arquibancada aquilo que simboliza a expressão maior do seu imaginário: "vai pra cima deles, Flamengo". Não é um grito. É uma exigência de controle territorial, de ofensividade.

Muito, muito além: de protagonismo.

Que passa necessariamente por posse de bola e pressão. No popular, de amasso.

É questão de identidade. De identidade coletiva.

De cultura.

E, como aquele senhor Braudel nos ensina, culturas não se mudam de uma hora para a outra. Por mais que ao fim dos noventa minutos você grite que "dane-se a posse, quero saber de três pontos e títulos". Ao fim da rampa, volta a tal identidade.

Atávica, amarrada.

Que alguém na Gávea dê um Braudel de presente ao novo treinador.

Entender a cultura de um time é também entender a longa duração braudeliana, que o historiador comparava ao leito profundo de um rio, o nível mais profundo e lento da história, onde tudo parece imóvel. As estruturas.

Não estou certo de que uma temporada baste para convencer nossos braudelianos rubro-negros de que 44% podem ser legais.

Com uma régua tão alta, que para ser batida o da vez terá que no mínimo chegar até a final do Mundial, talvez 44% não bastem para convencer o torcedor a se transmutar.

Guardem também a acusação ao autor de ser "viúva".

Por enquanto, é só um debate. Sobre alma.

Leonardo Jardim é excelente treinador.

Mas o andar da carruagem talvez lhe ensine algumas novas palavras. Outras palavras.

Todas do dicionário vermelho e preto.

Identidade, domínio, protagonismo.

Do clube que escolheu construir a imagem de "mais querido", "maior", recusou ser da elite e quis ser o time da massa. Falei disso tudo na coluna de 20 de fevereiro.

A tarefa de Leonardo Jardim é imensa.

Ganhar um campeonato brasileiro, uma libertadores e chegar à final do mundial.

Mas, ao que parece, é mais do que isso.

É também entender o que é identidade, alma, protagonismo.

