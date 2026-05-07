São Paulo terá equipe alternativa para enfrentar o O'Higgins; veja escalação

O São Paulo vai a campo com uma escalação alternativa para enfrentar o O'Higgins pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A estratégia foi pensada para preservar o elenco titular, tanto pela desgaste sofrido contra o Bahia, no final de semana, quanto pensando no clássico de domingo, contra o Corinthians.

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Carlos Coronel ganha mais uma oportunidade no gol, assim como aconteceu contra o Millonarios. Na defesa, Igor Felisberto, Osório, Doria e Enzo Diaz completam o esquema. Osório e Felisberto são as grandes novidades. O meio-campo será formado por Luan, Djhordney e Cauly.

No setor ofensivo, a oportunidade será do trio composto por Tapia, André Silva e Ferreira.

O São Paulo lidera o grupo na Sul-Americana, com sete pontos conquistados em três partidas, e terá pela frente o vice-líder da chave, que soma seis pontos. Visando esse conforto na tabela e os desgastes do time, que perdeu três jogadores por lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que Roger Machado vá a campo com um time mais alternativo.

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Carlos Coronel será titular novamente (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo será formada por Carlos Coronel; Igor Felisberto, Dória, Osório e Enzo Diaz; Luan, Djhordney e Cauly; Ferreirinha, Tapia e André Silva.

✅ FICHA TÉCNICA

O'HIGGINS X SÃO PAULO

COPA SUL-AMERICANA – 4ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI).

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

🖥️ VAR: German Delfino (ARG)

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