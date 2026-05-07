Roger Machado avalia estreia de Crias de Cotia em empate do São Paulo

Roger Machado avaliou as estreias de Igor Felisberto e Osório em empate do São Paulo nesta quinta-feira (7) contra o O'Higgins, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A dupla, revelada em Cotia, fez seu primeiro jogo com os profissionais.

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Na leitura de Roger, pensou em uma boa estratégia ao colocar os jovens atletas para entrar em campo. Para ele, o desempenho dos atletas foi positivo.

- Os três meninos fizeram um jogo seguro, um pouco mais no nível do outro. A estreia do Osório foi em grande nível, Felisberto e Djhordney contribuíram coletivamente. Ponto importante - disse Roger Machado em coletiva de imprensa.

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Roger também fez uma análise da partida. Sem gols, o treinador foi a campo com um elenco alternativo, visando poupar jogadores. A equipe vinha de um forte desgaste contra o Bahia e tem um clássico contra o Corinthians no final de semana.

Osório fez sua estreia no profissional nesta quinta-feira (7) (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

- Acho que a gente poderia ter coletivamente jogado melhor. Os momentos em que nosso adversário teve oportunidade foi quando devolvemos a bola no momento adequado. Tivemos um adversário no cruzamento na área. Primeiro tempo equilibrado. É um ponto importante não penso futebol se não entro em campo. Partida mostrou um adversário que criou chances mais claras, mas pelo coletivo, foi importante, melhor que a atuação - completou.

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Como foi o empate do São Paulo?

São Paulo e O'Higgins empataram sem gols pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em jogo que aconteceu no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

Com o resultado, o Tricolor segue líder no grupo C, com sete pontos. Enquanto isso, os chilenos estão em segundo, com um ponto a menos. Agora, a equipe de Roger Machado se prepara para o clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, que acontece no domingo (10).