Neymar deve ir para a Copa do Mundo? Veja a opinião de jornalistas

A ausência de Neymar na lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na última segunda-feira (16), dominou o debate esportivo ao longo da semana. Jornalistas, comentaristas e influenciadores divergiram sobre a decisão, que teve como principal justificativa a condição física do atacante.

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Durante participação no podcast "Benja me Mucho", o comentarista Bruno Formiga defendeu a presença do camisa 10 mesmo sem estar em sua melhor forma. Segundo ele, o talento do jogador ainda justifica uma vaga.

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— Eu levaria o Neymar para a Copa sem nem pensar duas vezes. Ele quer muito. Pode não estar 100%, mas se estiver em 60% ou 70%, para mim basta — afirmou, questionando alternativas ofensivas disponíveis.

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Já o jornalista Gian Oddi, da ESPN, adotou um tom mais crítico ao histórico de tratamento dado ao jogador na Seleção. Para ele, a postura de Ancelotti representa uma ruptura importante.

— O Ancelotti é talvez o único na carreira do Neymar que teve coragem de não tratá-lo como intocável. Ele precisa ser pressionado, não bajulado — disse, ressaltando que o atacante só deve estar na Copa caso atinja alto nível físico e técnico.

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Gian Oddi dispara críticas à Neymar e apoia decisão de Ancelotti (Foto: Reprodução/ESPN)

Entre os criadores de conteúdo, o influenciador Fui Clear também analisou a decisão, mas demonstrou incômodo com a ausência do principal nome da Seleção na última década.

— O Neymar está para o Brasil como o Messi para a Argentina. Não se trata o diferente como igual. Se não levar para a Copa, acho completamente errado — avaliou, citando ainda a falta de proximidade da comissão técnica com o jogador.

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A opinião mais alinhada à decisão de Ancelotti veio de uma enquete realizada entre jornalistas do Lance!. De forma unânime, os participantes consideraram correta a não convocação neste momento..

A discussão também passou pela avaliação interna da comissão técnica. O jornalista Mauro Naves destacou a explicação de Ancelotti para a ausência do atacante.

— É uma questão física, não técnica. Com a bola, o Neymar está muito bem, mas precisa estar 100% para ser convocado — explicou o comentarista, ao Lance!.

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A fala gerou questionamentos, como o do ex-jogador Felipe Melo, que pediu mais clareza sobre os critérios adotados.

— O que é exatamente esse 100%? Acho que ele não fechou a porta, mas deixou uma dúvida no ar — comentou o ex-jogador, no Sportv.

Números do Neymar na Seleção:

Desde a estreia em 2010, o atacante soma 128 partidas, 79 gols e 59 assistências, além de títulos como a Copa das Confederações de 2013 e o ouro olímpico nos Jogos do Rio, em 2016.

Convocação de Ancelotti para os amistosos

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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