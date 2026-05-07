Botafogo sofre novo transferban na Fifa

O Botafogo sofreu um novo transfer ban da Fifa nesta quinta-feira (7). A punição impede o clube de registrar reforços por três janelas de transferências e está relacionada a uma pendência financeira pela contratação do meia uruguaio Santi Rodríguez, adquirido junto ao New York City FC em fevereiro de 2025.

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O acordo entre os clubes previa o pagamento de US$ 15 milhões fixos (cerca de R$ 85 milhões na cotação da época). Com a nova sanção, o Glorioso passa a ter duas punições simultâneas na Fifa envolvendo registros de atletas.

A primeira havia sido aplicada em 20 de abril por inadimplência na contratação do atacante Rwan Cruz junto ao Ludogorets. Ambas as punições impedem o clube de inscrever jogadores nas próximas três janelas.

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No mês passado, a SAF do Botafogo entrou com medida preparatória para um processo de recuperação judicial. Internamente, o clube já trabalhava com a possibilidade de novos transfer bans e avalia renegociar dívidas dentro do ambiente da recuperação judicial.

A partir da nova punição, a SAF pretende informar à Fifa que está sob regime cautelar de recuperação judicial. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Santi Rodríguez comemorando gol pelo Botafogo contra o Bahia (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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