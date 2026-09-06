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Possível expulsão em Botafogo x Palmeiras gera revolta: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 19:16
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Barboza dá carrinho em Huguinho durante Botafogo x Palmeiras
Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Brsileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Durante o primeiro tempo da partida do Brasileirão entre Botafogo e Palmeiras neste domingo (6), um lance polêmico gerou revolta nas redes sociais. O lateral-esquerdo alvinegro Marçal derrubou Andreas Pereira na entrada da área e, como já havia recebido o cartão amarelo, a torcida cobrou a segunda advertência e a consequente expulsão.

➡️Quem do Botafogo Ancelotti deve observar no jogo contra o Palmeiras?

Nas redes, diversos internautas contestaram a decisão de campo, argumentando que a falta cometida justificaria o segundo amarelo e a saída antecipada do capitão botafoguense.

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Veja alguns comentários:

Barboza e Arthur Cabral em dividida em Botafogo x Palmeiras
Botafogo e Palmeiras duelam no Estádio Nilton Santos pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Ancelotti está no Nilton Santos para assistir a Botafogo x Palmeiras

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já está no Engenhão para acompanhar presencialmente o duelo entre Botafogo e Palmeiras, na tarde deste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador faz sua última avaliação in loco do futebol nacional antes de divulgar a lista de convocados para a Data Fifa de setembro, a primeira do ciclo após a disputa da Copa do Mundo de 2026.

➡️Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

A convocação oficial da Seleção está marcada para a próxima quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira tem compromissos agendados contra a Austrália (dias 25 e 29 de setembro) e um teste diante da Índia (3 de outubro).

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Palmeiras coloca destaques sob o olhar do treinador

Com a bola rolando no Nilton Santos, os atletas em campo ganham a chance final de impressionar a comissão técnica. Pelo lado alviverde, o meio-campista Andreas Pereira surge como uma das opções mais cotadas: ele é o líder de assistências do Brasileirão, com 10 passes para gol em 24 partidas, e concorre por uma vaga em um setor de criação em busca de novas alternativas.
Sob o olhar atento de Ancelotti nas tribunas, o goleiro Carlos Miguel também tenta consolidar seu momento na briga por espaço sob as traves. Já o atacante Vitor Roque, prejudicado por lesões em 2026 — com apenas sete gols em 30 jogos —, corre por fora na disputa do setor ofensivo.

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Jogadores do Botafogo buscam provação final contra o Palmeiras

No lado do Glorioso, o volante Danilo e o lateral-direito Vitinho jogam para mostrar serviço e convencer o comandante italiano. Danilo, que integrou o elenco brasileiro na Copa do Mundo mas teve poucos minutos no torneio (44 no total), busca emplacar uma sequência consistente para garantir sua permanência nas listas.
Já Vitinho esteve na pré-lista para o Mundial e soma convocação no histórico sob o comando do técnico italiano. Vivendo um momento de instabilidade no Glorioso, o lateral-direito aposta na observação presencial no Engenhão para recuperar o prestígio e voltar a ser lembrado na Amarelinha.

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