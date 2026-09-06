Gol perdido em Botafogo x Palmeiras gera revolta: 'Loucura'

Villalba virou assunto nas redes sociais após desperdiçar uma grande chance para o Botafogo no duelo contra o Palmeiras, neste domingo, no Nilton Santos. O uruguaio ficou cara a cara com Carlos Miguel aos 27 minutos do primeiro tempo, mas finalizou para fora.

A oportunidade surgiu em uma das melhores chegadas do Botafogo na etapa inicial. Villalba conseguiu aparecer livre diante do goleiro palmeirense, teve espaço para concluir, mas errou o alvo e desperdiçou a chance de abrir o placar.

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➡️Céu e inferno: Botafogo e Palmeiras duelam em realidades opostas

Nas redes sociais, o gol perdido em Botafogo x Palmeiras revoltou alvinegros nas redes sociais. Veja o lance e os comentários abaixo:

Veja o lance e a reação dos torcedores

Botafogo busca reação contra o Palmeiras

Mandante da partida, o Alvinegro vê urgência por um bom resultado. A partida diante do clube paulista encerrará a sequência contra os três primeiros da tabela, e a equipe perdeu para Athletico-PR (3 a 2) e Flamengo (3 a 0).

Vitor Roque e Justino em jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Para o interino Rodrigo Bellão, o jogo entre Botafogo e Palmeiras será a chance de se firmar no comando e deixar para trás a dúvida da diretoria do clube. Em caso de novo revés, a tendência é por buscas no mercado por um treinador mais experiente.

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O Botafogo chega para o compromisso ocupando a 12ª colocação, com 30 pontos somados e em queda livre na temporada. Apesar disso, ainda há esperança por objetivos maiores no ano.

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