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Neymar sente problema físico e é substituído no clássico contra Palmeiras

Camisa 10 do Peixe alegou dores no fim do primeiro tempo e foi sacado no intervalo; Barreal também deixou o gramado machucado

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
02/09/2026 22:53
Supervisionado porAndré Carbone,
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Neymar com a camisa do Santos
Neymar atuando pelo Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar e Barreal sentiram problemas físicos durante a primeira etapa do clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (2). O camisa 10 do Peixe sentiu a coxa direita após um lance com o lateral Giay, aos 44 minutos, e foi substituído no intervalo. Já Barreal sentiu incômodo na mesma região e deu lugar a Rollheiser, aos 29 minutos do primeiro tempo.

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Neymar saiu do gramado com expressão de dor e apontando para a coxa. A expectativa é de que o craque santista e o camisa 22 realizem exames nesta quinta-feira (3) para entender a gravidade das lesões.

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Torcida do Santos esgota ingressos e faz 'corredor de fogo'

A torcida do Santos esgotou os ingressos para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. De acordo com nota oficial publicada pelo clube, todas as entradas disponibilizadas para o confronto foram comercializadas.

Ainda antes do apito inicial, os torcedores fizeram uma grande festa para recepcionar a equipe. O ônibus do Peixe chegou à Vila Belmiro sob o tradicional "corredor de fogo". O Alvinegro Praiano perdeu a partida de ida por 3 a 0 e entrou em campo em situação complicada para avançar no torneio, precisando ganhar de um placar de três ou mais gols de diferença.

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Esta foi a segunda partida consecutiva na Vila Belmiro com carga de ingressos esgotada. Anteriormente, o Peixe teve casa cheia no empate contra o Mirassol, pela 24ª rodada do Brasileirão, com mais de 14 mil torcedores presentes no estádio.

Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.

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