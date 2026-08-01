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STJD concede efeito suspensivo a Victor Gabriel, do Inter

Zagueiro do Internacional fica liberado para atuar até o julgamento do recurso pelo Tribunal Pleno

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 21:14
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Victor Gabriel, Internacional
Victor Gabriel, do Internacional, durante partida pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, neste sábado (1º), efeito suspensivo parcial ao zagueiro Victor Gabriel, do Internacional. Com a decisão do auditor Maxwell Vieira, o defensor fica liberado para atuar após cumprir duas partidas de suspensão, enquanto aguarda o julgamento do recurso apresentado pelo clube gaúcho ao Tribunal Pleno.

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Decisão parcial

Victor Gabriel havia sido punido pela 6ª Comissão Disciplinar do STJD com seis partidas de suspensão, além da extensão da pena até o retorno de Gabriel Pec, do Cruzeiro, aos treinamentos, limitada ao prazo máximo de 180 dias. A punição foi aplicada após a entrada que causou fratura exposta da tíbia esquerda do atacante durante uma partida do Campeonato Brasileiro.

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Ao analisar o pedido, Maxwell Vieira concedeu efeito suspensivo apenas sobre a parte da punição que ultrapassa duas partidas ou 15 dias de suspensão, conforme previsto na Lei Pelé e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Assim, o jogador volta a ficar à disposição do Internacional até o julgamento do recurso.

Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso
Victor Gabriel deixado o gramado após ser expulso (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

Argumentos do Internacional

No recurso, o Internacional pede a retirada da suspensão prevista no artigo 254, §3º, do CBJD e a redução da pena ao mínimo legal. O clube argumenta que Victor Gabriel é réu primário, não teve intenção de lesionar o adversário e cita precedentes do próprio STJD em casos considerados semelhantes.

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O relator destacou que a concessão do efeito suspensivo não representa qualquer antecipação do julgamento do mérito. A análise definitiva do recurso será feita pelo Tribunal Pleno do STJD, que ainda não definiu a data da sessão.

Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte
Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

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