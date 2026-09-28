Arrascaeta, jogador do Flamengo, foi diagnosticado com uma fratura no punho esquerdo após escorregar em amistoso da seleção do Uruguai nesta segunda-feira (28). Em nota oficial, o clube carioca explicou que o problema tem indicação cirúrgica. O uruguaio retornará ao Brasil para ser avaliado pelos médicos rubro-negros.

Veja a nota do Flamengo sobre Arrascaeta

— O médico do Clube de Regatas do Flamengo, Fernando Sassaki, recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação — diz a nota do Flamengo sobre Arrascaeta.

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O camisa 10 do Flamengo e do Uruguai começou no time titular de Forlán no jogo do Uruguai contra a Coreia do Sul, na vitória por 4 a 1. Aos 13 minutos do primeiro tempo, deu assistência para o gol de Darwin Núñez e, aos 27', marcou o dele, em um bonito chute de fora da área.

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Arrascaeta foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, logo após escorregar e cair no gramado. O meia deixou o campo com dores no pulso, com semblante de preocupação.

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Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai (Foto: Reprodução)

Veja o vídeo do momento em que Arrascaeta, do Flamengo, se machuca

❌️Dura lesión de Giorgian de Arrascaeta



El número 10 de la selección Uruguaya se retiró lesionado luego de esta caída sobre su brazo.

Posible lesión osea para el futbolista de Flamengo pic.twitter.com/2EtDan37aw — En el VAR (@EnElVar) September 28, 2026

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