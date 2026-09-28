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Arrascaeta, do Flamengo, sofre fratura no punho esquerdo e tem indicação cirúrgica

Meia se machucou durante amistoso do Uruguai e retornará ao Brasil para ser reavaliado

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 12:37
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Arrascaeta, do Flamengo, durante o amistoso do Uruguai
Arrascaeta na goleada do Uruguai sobre a Coreia do Sul (Foto: Divulgação/Seleção do Uruguai)

Arrascaeta, jogador do Flamengo, foi diagnosticado com uma fratura no punho esquerdo após escorregar em amistoso da seleção do Uruguai nesta segunda-feira (28). Em nota oficial, o clube carioca explicou que o problema tem indicação cirúrgica. O uruguaio retornará ao Brasil para ser avaliado pelos médicos rubro-negros.

Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai

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Veja a nota do Flamengo sobre Arrascaeta

— O médico do Clube de Regatas do Flamengo, Fernando Sassaki, recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação — diz a nota do Flamengo sobre Arrascaeta.

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O camisa 10 do Flamengo e do Uruguai começou no time titular de Forlán no jogo do Uruguai contra a Coreia do Sul, na vitória por 4 a 1. Aos 13 minutos do primeiro tempo, deu assistência para o gol de Darwin Núñez e, aos 27', marcou o dele, em um bonito chute de fora da área.

➡️ Coreia do Sul x Uruguai: Arrascaeta brilha em amistoso; veja vídeo

Arrascaeta foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, logo após escorregar e cair no gramado. O meia deixou o campo com dores no pulso, com semblante de preocupação.

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Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai
Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai (Foto: Reprodução)

Veja o vídeo do momento em que Arrascaeta, do Flamengo, se machuca

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