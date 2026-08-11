Thiago Silva cobra postura de jogadores do Fluminense após empate com o Independiente Rivadavia: 'Falta um pouco' Tricolor chega a sete jogos sem vitória após a pausa para a Copa do Mundo

Thiago Silva cobrou uma mudança de postura dos jogadores do Fluminense após o empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro afirmou que falta mais responsabilidade individual e reconheceu que o time ainda não conseguiu apresentar uma atuação completa desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo. O resultado ampliou para sete jogos a sequência do Tricolor sem vencer.

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O Fluminense teve dificuldade para criar diante do Independiente Rivadavia e terminou a partida sob vaias da torcida. Para Thiago Silva, o desempenho coletivo ainda está abaixo do esperado, com cada jogador precisando assumir mais responsabilidade dentro de campo.

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— Fazer uma análise assim, friamente, após o jogo é difícil. Passam várias coisas na cabeça, mas não fizemos um bom jogo. Não fizemos um bom jogo. Tentamos competir da melhor maneira possível, mas está faltando um pouco mais de cada um. De se olhar, de se cobrar um pouco mais, de chamar um pouco mais a responsabilidade, de assumir o papel que tem cada um e tentar fazer um jogo melhor — disse à "ESPN" na saída de campo.

O zagueiro também apontou que a equipe não conseguiu repetir uma atuação completa desde a retomada do calendário. O empate no Maracanã manteve o Fluminense sem vitória desde a pausa para a Copa do Mundo.

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— Após a parada para a Copa do Mundo, a gente não teve um jogo completo em termos de atuação, de rendimento. Eu acho que essa é a maior frustração do torcedor. E a nossa, maior ainda. Principalmente porque a gente não consegue tirar a nossa melhor versão. E, com isso, coletivamente, você sofre. Hoje, se não fosse o espírito de luta do coletivo, a gente teria perdido o jogo aqui. Nós tentamos, corremos, mas infelizmente as coisas não estão funcionando da maneira como a gente espera e que a gente quer — completou.

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Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

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