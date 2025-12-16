menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba renova com goleiro reserva para 2026

Gabriel Leite, 37 anos, fica no Coxa por mais um ano

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 16/12/2025
13:58
Atualizado há 0 minutos
Gabriel Leite Coritiba Maringá Paranaense 2025
imagem cameraGabriel Leite em Maringá x Coritiba, pelo Paranaense 2025. Foto: Fernando Teramatsu/Agif/Gazeta Press
O Coritiba renovou o contrato do goleiro Gabriel Leite para a próxima temporada. O jogador de 37 anos estendeu o contrato até o fim do ano que vem, com a permanência confirmada nesta terça-feira (16).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Leite é o quarto goleiro dentro do elenco alviverde. O atleta experiente está atrás de Pedro Morisco, Pedro Rangel e Benassi na hierarquia da posição.

Em dois anos no Alto da Glória, o arqueiro fez apenas duas partidas em 2025. Ele foi titular contra o Londrina e o Maringá, nas rodadas iniciais do Campeonato Paranaense, quando o clube optou por colocar uma equipe alternativa.

Mesmo com pouca minutagem, a cúpula coxa-branca avalia que Gabriel Leite é importante na formação dos goleiros, que têm 21 a 25 anos no elenco principal, e possui papel de liderança no dia a dia do CT da Graciosa. Além disso, o salário é considerado baixo.

Contratado em fevereiro de 2024, Gabriel Leite era um dos 15 atletas em fim de contrato com o Coxa. A diretoria não renovou com 11 jogadores e negocia as permanências do zagueiro Maicon e do meia Josué, enquanto o volante Wallisson foi comprado.

Carreira de Gabriel Leite, goleiro do Coritiba

Criado e revelado pelo Paraná, Gabriel Leite estreou profissionalmente 2007 e fez 31 jogos pelo time paranaense até ser emprestado ao São Bento, Ituano e União Barbarense. Ele ficou livre no mercado em 2011 e passou por Oeste, Luverdense, Operário-PR, Atlético Sorocaba e Boa Esporte.

O goleiro teve sequência na Luverdense, entre 2012 e 2016, com 88 partidas disputadas. Neste período, ele teve um breve empréstimo ao Red Bull Brasil.

Depois, jogou por Ferroviária-SP, Paysandu, Pelotas, Paraná, São Jossense, Náutico e Bangu. Desses times, Gabriel Leite só conseguiu atuar com regularidade na Locomotiva, com 55 jogos, e no Papão, com 24 confrontos.

O goleiro chegou ao Coxa em 2024 e agora fará parte do elenco pelo terceiro ano seguido.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.

circulo com pontos dentroTudo sobre

