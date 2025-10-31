Coritiba e CRB empataram em 0 a 0 na noite desta sexta-feira (31), no Couto Pereira, na abertura da 35ª rodada da Série B. O placar fechado manteve as equipes nas mesmas posições na tabela, a três jogos do fim da Segundona.

Com o resultado, o Coxa segue na liderança isolada, com 61 pontos, seis pontos acima do quinto colocado Novorizontino, enquanto o Galo da Praia está na oitava posição, com 52 pontos, a três pontos do Goiás, que fecha o G-4.

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi aberta e alternou bons momentos dos dois times. Mandante, o Coritiba começou melhor e atacou muito pelo lado direito. Wallisson, Gustavo Coutinho e Josué, duas vezes, tentaram e não foram felizes nos arremates.

Depois, o CRB tentou finalizações de fora da área em cima do Morisco ou pela linha de fundo. A melhor chance foi na reta final, em batida de falta cobrada por Mikael que o goleiro espalmou e acertou o travessão - no rebote, Henri mandou na trave.

Na volta do intervalo, o Galo da Praia ficou com a bola e jogou no campo do adversário, mas só assustou em duas cabeçadas - uma com Breno Herculano e outra com Douglas Baggio, ambas perto da trave.

O Coxa conseguiu controlar o ímpeto do time alagoana e pouco sofreu, embora tenha saído vaiado por boa parte da torcida. Ofensivamente, a única finalização perigosa foi de Lucas Ronier.

O que vem por aí?

O Coritiba volta a campo contra o rebaixado Paysandu no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu. Já o CRB recebe o Operário-PR no mesmo dia, às 18h30, no Rei Pelé. Os jogos são válidos pela 36ª rodada da Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0X0 CRB

SÉRIE B DO BRASILEIRO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: Segunda-feira, 31 de outubro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

🥅 Gol: -

🟨 Cartões amarelos: Lucas Ronier e Moledo (Coritiba); Dadá Belmonte e Danielzinho (CRB)

🟥 Cartão vermelho:

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

🖥️ VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

⚽ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Moledo, Jacy e Bruno Melo; Wallisson (Carlos de Pena), Filipe Machado (Vini Paulista) e Josué (Everaldo); Lucas Ronier, Iury Castilho (Rodrigo Rodrigues) e Gustavo Coutinho (Clayson).

CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Luís Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho (Giovanni); Dadá Belmonte (Vinicius Barata), Thiaguinho (Douglas Baggio) e Mikael (Breno Herculano).