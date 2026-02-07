Claudio Spinelli, novo reforço do Vasco para a temporada de 2026, chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado (7), por volta das 7h30, no aeorporto do Galeão. O atacante ainda vai realizar exames médicos e então assinar o contrato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para tirar o argentino do Independiente del Valle, o Cruz-Maltino desembolsou cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente 10,6 milhões de reais). O clube equatoriano manterá uma porcentagem do jogador.

➡️ Reforço do Vasco já foi treinado por Maradona e tem nome inspirado em algoz do Brasil

Chegando para ocupar uma lacuna deixada por Vegetti e Rayan, o jogador foi questionado se está preparado para seguir a linhagem de grandes atacantes argentinos do Vasco, que já contou também com Germán Cano.

continua após a publicidade

- Sim, sim. Se Deus quiser, poderei seguir esses passos, me conectar rapidamente com meus companheiros de equipe, com o treinador e com todos os torcedores. Espero conseguir.- disse Spinelli no desembarque do Salão Nobre do Galeão.

De volta à São Januário, mas dessa vez pelo time da casa, o jogador demonstrou ansiedade para retornar ao estádio e projetou conquistas nessa temporada.

continua após a publicidade

- Estou muito ansioso. Prometo dar tudo de mim por estas cores, pelos torcedores, e se Deus quiser, Ele abençoará toda a equipe para que possamos conquistar algo juntos este ano. A sensação de voltar a São Januário é maravilhosa. Em São Januário, com toda a nossa força, seremos ótimos. Tenho fé de que os torcedores nos apoiarão muito, que é o que sempre precisamos como equipe. Tenho um pressentimento forte de que conquistaremos algo juntos este ano.

➡️ Como joga Claudio Spinelli, reforço do Vasco para a temporada de 2026

Em 2025, Spinelli foi um dos grandes destaques do Independiente Del Valle. O atacante disputou 51 partidas, marcou 28 gols e deu duas assistências, figurando entre os principais artilheiros do país. Contratado no início da temporada passada, rapidamente conquistou a torcida com atuações decisivas e regularidade. Com a chegada do argentino, o Vasco passa a contar com oito estrangeiros no elenco. O jogador é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube cruz-maltino.

Próximos jogos do Vasco

O Vasco entra em campo no domingo (8), às 19h, em São Januário, para enfrentar o Botafogo pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Em 4º lugar no Grupo B, corre risco de ficar fora das quartas de final em caso de tropeço, mas depende apenas de si para classificar.

➡️ Flamengo e Vasco lutam por vaga: saiba a situação dos 12 times na rodada final do Carioca

➡️ Clássico da Amizade! Aposte na partida entre Vasco e Botafogo no Cariocão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.