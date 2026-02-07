Palmeiras x Corinthians: IA crava campeão da Supercopa Feminina

Palmeiras e Corinthians duelam pela taça da Supercopa do Brasil Feminina neste sábado, às 16h (de Brasília), na Arena Barueri. O Lance! consultou a "Meta", inteligência artificial do Whatsapp, para saber quem será o vencedor do jogo. De acordo com a ferramenta, as palestrinas vão levar o troféu, pelo placar de 2 a 1.

Palmeiras e Corinthians testam forças no primeiro duelo da temporada

Texto de Giselly Correa Barata

As equipes garantiram vaga na final da Supercopa Feminina por meio das conquistas em 2025. O Corinthians chega à decisão após levantar o Campeonato Brasileiro Feminino, superando o Cruzeiro na final. Já o Palmeiras assegurou sua vaga ao conquistar a Copa do Brasil, com vitória sobre a Ferroviária na decisão.

Consolidado há anos e dono de uma trajetória multicampeã, o projeto corinthiano será colocado à prova diante de um Palmeiras em ascensão, atual campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Paulista Feminino — título, inclusive, conquistado com vitória sobre o próprio rival.

Partida entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena: (Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Onde comprar ingressos e quanto custam?

A partida terá mando de campo palmeirense, com ingressos a preços populares: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). As entradas estão à venda exclusivamente pelo site ingressospalmeiras.com.br. O acesso ao estádio será realizado por reconhecimento facial e restrito a torcedores das Palestrinas, conforme determinação do Ministério Público de São Paulo. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias.

A torcida do Palmeiras poderá acessar o estádio pelos setores C1 (Portão 15), localizado na Rua Santos Dumont, 365, e B (Portões 2 e 3), na Avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1001.