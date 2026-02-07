Saiba o que está em jogo para Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza duelam neste domingo (8), na Arena Castelão, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Além do peso de ser um Clássico-Rei, a partida tem motivações importantes para os rivais.

Com seis pontos, o Ceará já garantiu a sua classificação na liderança do Grupo D. A equipe enfrentará Iguatu ou Floresta nos dois jogos da semifinal, tendo a vantagem de decidir em seus domínios.

Este será o primeiro clássico de Mozart, substituto de Léo Condé como técnico do Vovô. O profissional terá a missão de manter os dez jogos de invencibilidade do Ceará contra o Fortaleza - a última derrota foi em 2023.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Fortaleza, com quatro pontos, ainda não tem vaga garantida na semifinal. O time precisa somente de um empate para avançar sendo líder na chave C, que também apresenta Ferroviário e Horizonte.

Thiago Carpini, sucessor de Martín Palermo, disputará seu primeiro Clássico-Rei. Logo de cara, o treinador enfrentará a missão de encerrar um tabu que já dura quase três anos. É possível que os rivais voltem a se encontrar na decisão do Campeonato Cearense, a qual será em ida e volta.

Ceará e Fortaleza estão na Série B

O acesso é o grande objetivo de Ceará e Fortaleza nesta temporada. Os rivais foram rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o que deixou o estado sem representantes na elite.

A Série B terá início em março. O Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste completam os calendários dos clubes.