O zagueiro Rodrigo Moledo, do Coritiba, estreou nesta edição da Série B no empate em 0 a 0 com o CRB na sexta-feira (31), no Couto Pereira, pela 35ª rodada. Após a partida, o defensor recebeu elogios do técnico Mozart.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Moledo foi a grande surpresa na escalação alviverde ao substituir Maicon, suspenso, por não jogar há mais de oito meses. Ele atuou por 90 minutos e ganhou destaque pelo jogo seguro, principalmente nas bolas aéreas.

Diante do CRB, o Coxa chegou a 20 partidas sem sofrer gols na competição. A defesa alviverde é a menos vazada da Série B, com 21 gols sofridos em 35 jogos.

continua após a publicidade

- Não é que ele (Moledo) ficou afastado. É que o Maicon e o Jacy não dão brecha. Somos a melhor defesa e o nosso setor é muito sólido. O Moledo vinha treinando bem, é um cara que tem uma carreira importante e é referência para os mais jovens. É sério, trabalhador, tem ética e é de grupo. Deu uma contribuição importante. Passou por um momento duro familiar esse ano e conseguiu superar - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

A última vez que Modelo esteve em campo foi em 27 de fevereiro, na eliminação da primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. No final de maio, o Coritiba chegou a liberá-lo para procurar outro clube, e o CSA mostrou interesse, mas não concretizou a negociação.

continua após a publicidade

A partir de agosto, na 23ª rodada, o técnico Mozart voltou a relacioná-lo. Ele esteve no banco de reservas nas últimas seis partidas até atuar novamente com a camisa coxa-branca.

No elenco, as alternativas são os titulares Jacy e Maicon, além dos jovens Guilherme Aquino e Tiago Cóser. A outra opção, Bruno Melo, tem atuado como lateral-esquerdo.

- O grupo está comprometido com os objetivos da temporada. Todos estão preparados para entrar em campo e dar o máximo pelo Coritiba. Sabemos que a Série B é um campeonato muito competitivo, que exige força e regularidade. Cada ponto conquistado faz diferença. Estamos confiantes, trabalhando jogo a jogo para garantir o acesso e buscar o título brasileiro - declarou Moledo.

Rodrigo Moledo no Coritiba

Rodrigo Moledo tem contrato com o Coritiba até o final da Série B. Foto: Igor Barrankievicz

Rodrigo Moledo chegou ao Coritiba no início de 2025, vindo da Chapecoense. Ao todo, foram sete partidas disputadas, sendo seis como titular.

O zagueiro esteve em campo por 571 minutos, com cinco jogos pelo Paranaense, um pela Copa do Brasil e um pela Série B. O contrato do zagueiro com o Coxa vai até o final da Segundona.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Coritiba na Série B

O Coritiba segue como líder da Série B, com 61 pontos, e tem uma diferença folgada para o Criciúma, quinto colocado, com 55 pontos. Na próxima rodada, o Coxa visita o rebaixado Paysandu no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, e pode confirmar o acesso com antecedência.

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith