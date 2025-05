Coritiba libera zagueiro experiente para time da Série C

O Coritiba liberou o zagueiro Rodrigo Moledo, 37 anos, para fechar com o CSA, que disputa a Série C do Brasileiro. O experiente jogador não tem sido aproveitado pelo Coxa na Série B desta temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pela rádio CBN de Alagoas e confirmada pelo Lance!.

Moledo chegou ao Coxa no início de 2025 e pouco jogou com a camisa alviverde. Ao todo, foram seis partidas disputadas - cinco pelo Paranaense e uma pela Copa do Brasil - e 481 minutos jogados.

A última vez que ele esteve em campo foi em 27 de fevereiro, na eliminação da primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. Desde então, o zagueiro não atuou mais e sequer foi relacionado pelo técnico Mozart.

No elenco, o Coritiba conta com cinco zagueiros: Bruno Melo, Maicon, Guilherme Aquino, Fracchia e Thalisson. Os dois últimos também podem sair nesta temporada.

Zagueiro do Coritiba, Rodrigo Moledo comemora gol pelo Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Revelado pelo União Rondonópolis-MT, Rodrigo Moledo jogou pelo Internacional por 10 temporadas, entre 2011 e 2023. No Colorado, o zagueiro conquistou o tricampeonato gaúcho (2011-12-13).

Fora do Inter, ele atuou por Metalist (2013-14) e Panathinaikos (2015-18). No ano passado, o jogador esteve na Chapecoense e fez apenas quatro partidas.

Coritiba na Série B

O Coxa volta a campo contra o Avaí no sábado (31), às 16h, no Couto Pereira, pela 10ª rodada da Série B. O Coritiba é o terceiro colocado, com 16 pontos.

CSA na Série C

O CSA é o nono colocado da Série C, com 10 pontos, e está fora da zona de classificação para o mata-mata. Em sete jogos, a equipe tem duas vitórias, quatro empates e um derrota, em um aproveitamento de 47%. O próximo jogo é contra o São Bernardo, fora de casa.

O Azulão ainda está nas oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar Boavista-RJ, Tunaluso e Grêmio. O adversário será definido por sorteio, em 2 de junho.