Coritiba não renova e 11 jogadores ficam livres no mercado

Em busca de um técnico, o Coritiba também tem tratado de reformular o elenco para a próxima temporada. O Coxa já liberou 11 dos 15 jogadores que encerram o contrato neste ano.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Com a remontagem do grupo, alguns atletas já estão se despedindo do Alto da Glória em postagens nas redes sociais, como os laterais Alex Silva e Zeca e o meia Carlos de Pena. O atacante Dellatorre foi outro e já acertou com o Vila Nova.

A 'barca coxa-branca' ainda conta com outros sete jogadores: zagueiros Rodrigo Moledo e Matías Fracchia, os volantes Geovane e Filipe Machado, e os atacantes Everaldo, Gustavo Coutinho e Nicolas Careca.

continua após a publicidade

Curiosamente, na semana passada, o técnico Mozart declarou que pretendia manter de 40% a 50% do elenco e via a necessidade de 'seis a oito reforços'. Dias depois, clube e treinador não chegaram a um acordo de renovação para 2026.

Mesmo sem um comandante, a diretoria alviverde definiu a compra do volante Wallisson e encaminhou as renovações do goleiro Gabriel Leite, do zagueiro Maicon e o meia Josué. O trio tem vínculo perto do fim. Veja abaixo a situação de cada jogador em fim de contrato:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores em fim de contrato no Coritiba

Empréstimo

1 . zagueiro Maicon (Vasco): deve renovar 2 . volante Wallisson (Athletic-MG): comprado 3 . volante Filipe Machado (Vitória): não fica 4 . atacante Gustavo Coutinho (Sport): não fica

Fim do vínculo

1 . goleiro Gabriel Leite: deve renovar 2 . zagueiro Rodrigo Modelo: não fica 3 . zagueiro Fracchia: não fica 4 . lateral-direito Alex Silva: não fica 5 . lateral-direito Zeca: não fica 6 . volante Geovane: não fica 7 . meia Josué: deve renovar 8 . meia Carlos de Pena: não fica 9 . atacante Dellatorre: não fica 10 . atacante Everaldo: não fica 11 . atacante Nicolas Careca: não fica

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Jogadores com contrato no Coritiba para 2026

1 . goleiro Pedro Morisco - contrato: dezembro/2027 2 . goleiro Benassi - contrato: dezembro/2027 3 . goleiro Pedro Rangel - contrato: dezembro/2028 4 . zagueiro Tiago Cóser - contrato: dezembro/2026 5 . zagueiro Guilherme Aquino - contrato: junho/2027 6 . zagueiro Jacy - contrato: dezembro/2028 7 . zagueiro/lateral Bruno Melo - contrato: dezembro/2026 8 . lateral-direito Felipe Guimarães - contrato: dezembro/2027 9 . lateral-esquerdo João Almeida - contrato: julho/2027 10 . volante Sebastián Gómez - contrato: dezembro/2026 11 . volante Vini Paulista - contrato: dezembro/2027 12 . atacante Clayson - contrato: dezembro/2026 13 . atacante Rodrigo Rodrigues - contrato: junho/2027 14 . atacante Iury Castilho - contrato: junho/2028 15 . atacante Lucas Ronier - contrato: dezembro/2027

O departamento de futebol deve emprestar jogadores com contrato e avalia os jovens laterais Felipe Guimarães e João Almeida para dar rodagem. Já o atacante Clayson recebeu sondagens para sair, e o clube sinalizou que vai liberá-lo.

Jogadores que voltam de empréstimo ao Coritiba

1 . goleiro Rafael William (Maringá) - contrato: dezembro/2026 2 . zagueiro Thalisson Gabriel (Paysandu) - contrato: dezembro/2027 3 . zagueiro Márcio Silva (Guarani) - contrato: dezembro/2026 4 . lateral-direito Diogo Batista (CSA) - contrato: dezembro/2026 5 . lateral-esquerdo Jamerson (Vitória) - contrato: dezembro/2026 6 . lateral-esquerdo Rodrigo Gelado (Athletic-MG) - contrato: dezembro/2027 7 . volante Bernardo (Brusque) - contrato: dezembro/2026 8 . volante Matheus Bianqui (Mirassol) - contrato: dezembro/2026 9 . atacante David da Hora (América-MG) - contrato: dezembro/2026

Dos emprestados, o clube não deve aproveitar nenhum dos nove atletas que voltam. Márcio Silva, Rodrigo Gelado e Jamerson, machucados, vão tratar as lesões nos respectivos clubes antes do retorno.

Outros três jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o meia Geovane Meurer (Apoel-CY) e os atacantes Éberth (Santarém-POR) e Brandão (Danubio Montevideo-URU).