menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba não renova e 11 jogadores ficam livres no mercado

Coxa libera atletas em fim de contrato antes de definir novo técnico

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 05/12/2025
07:00
Zeca Coritiba
imagem cameraZeca subiu ´`a Série A com Mirassol e Coritiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em busca de um técnico, o Coritiba também tem tratado de reformular o elenco para a próxima temporada. O Coxa já liberou 11 dos 15 jogadores que encerram o contrato neste ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Com a remontagem do grupo, alguns atletas já estão se despedindo do Alto da Glória em postagens nas redes sociais, como os laterais Alex Silva e Zeca e o meia Carlos de Pena. O atacante Dellatorre foi outro e já acertou com o Vila Nova.

A 'barca coxa-branca' ainda conta com outros sete jogadores: zagueiros Rodrigo Moledo e Matías Fracchia, os volantes Geovane e Filipe Machado, e os atacantes Everaldo, Gustavo Coutinho e Nicolas Careca.

continua após a publicidade

Curiosamente, na semana passada, o técnico Mozart declarou que pretendia manter de 40% a 50% do elenco e via a necessidade de 'seis a oito reforços'. Dias depois, clube e treinador não chegaram a um acordo de renovação para 2026.

Mesmo sem um comandante, a diretoria alviverde definiu a compra do volante Wallisson e encaminhou as renovações do goleiro Gabriel Leite, do zagueiro Maicon e o meia Josué. O trio tem vínculo perto do fim. Veja abaixo a situação de cada jogador em fim de contrato:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores em fim de contrato no Coritiba

Empréstimo

    1.
  1. zagueiro Maicon (Vasco): deve renovar
    2. 2.
  2. volante Wallisson (Athletic-MG): comprado
    3. 3.
  3. volante Filipe Machado (Vitória): não fica
    4. 4.
  4. atacante Gustavo Coutinho (Sport): não fica

Fim do vínculo

    1.
  1. goleiro Gabriel Leite: deve renovar
    2. 2.
  2. zagueiro Rodrigo Modelo: não fica
    3. 3.
  3. zagueiro Fracchia: não fica
    4. 4.
  4. lateral-direito Alex Silva: não fica
    5. 5.
  5. lateral-direito Zeca: não fica
    6. 6.
  6. volante Geovane: não fica
    7. 7.
  7. meia Josué: deve renovar
    8. 8.
  8. meia Carlos de Pena: não fica
    9. 9.
  9. atacante Dellatorre: não fica
    10. 10.
  10. atacante Everaldo: não fica
    11. 11.
  11. atacante Nicolas Careca: não fica

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Jogadores com contrato no Coritiba para 2026

    1.
  1. goleiro Pedro Morisco - contrato: dezembro/2027
    2. 2.
  2. goleiro Benassi - contrato: dezembro/2027
    3. 3.
  3. goleiro Pedro Rangel - contrato: dezembro/2028
    4. 4.
  4. zagueiro Tiago Cóser - contrato: dezembro/2026
    5. 5.
  5. zagueiro Guilherme Aquino - contrato: junho/2027
    6. 6.
  6. zagueiro Jacy - contrato: dezembro/2028
    7. 7.
  7. zagueiro/lateral Bruno Melo - contrato: dezembro/2026
    8. 8.
  8. lateral-direito Felipe Guimarães - contrato: dezembro/2027
    9. 9.
  9. lateral-esquerdo João Almeida - contrato: julho/2027
    10. 10.
  10. volante Sebastián Gómez - contrato: dezembro/2026
    11. 11.
  11. volante Vini Paulista - contrato: dezembro/2027
    12. 12.
  12. atacante Clayson - contrato: dezembro/2026
    13. 13.
  13. atacante Rodrigo Rodrigues - contrato: junho/2027
    14. 14.
  14. atacante Iury Castilho - contrato: junho/2028
    15. 15.
  15. atacante Lucas Ronier - contrato: dezembro/2027

O departamento de futebol deve emprestar jogadores com contrato e avalia os jovens laterais Felipe Guimarães e João Almeida para dar rodagem. Já o atacante Clayson recebeu sondagens para sair, e o clube sinalizou que vai liberá-lo.

Jogadores que voltam de empréstimo ao Coritiba

    1.
  1. goleiro Rafael William (Maringá) - contrato: dezembro/2026
    2. 2.
  2. zagueiro Thalisson Gabriel (Paysandu) - contrato: dezembro/2027
    3. 3.
  3. zagueiro Márcio Silva (Guarani) - contrato: dezembro/2026
    4. 4.
  4. lateral-direito Diogo Batista (CSA) - contrato: dezembro/2026
    5. 5.
  5. lateral-esquerdo Jamerson (Vitória) - contrato: dezembro/2026
    6. 6.
  6. lateral-esquerdo Rodrigo Gelado (Athletic-MG) - contrato: dezembro/2027
    7. 7.
  7. volante Bernardo (Brusque) - contrato: dezembro/2026
    8. 8.
  8. volante Matheus Bianqui (Mirassol) - contrato: dezembro/2026
    9. 9.
  9. atacante David da Hora (América-MG) - contrato: dezembro/2026

Dos emprestados, o clube não deve aproveitar nenhum dos nove atletas que voltam. Márcio Silva, Rodrigo Gelado e Jamerson, machucados, vão tratar as lesões nos respectivos clubes antes do retorno.

Outros três jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o meia Geovane Meurer (Apoel-CY) e os atacantes Éberth (Santarém-POR) e Brandão (Danubio Montevideo-URU).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias