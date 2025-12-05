Coritiba não renova e 11 jogadores ficam livres no mercado
Coxa libera atletas em fim de contrato antes de definir novo técnico
Em busca de um técnico, o Coritiba também tem tratado de reformular o elenco para a próxima temporada. O Coxa já liberou 11 dos 15 jogadores que encerram o contrato neste ano.
Com a remontagem do grupo, alguns atletas já estão se despedindo do Alto da Glória em postagens nas redes sociais, como os laterais Alex Silva e Zeca e o meia Carlos de Pena. O atacante Dellatorre foi outro e já acertou com o Vila Nova.
A 'barca coxa-branca' ainda conta com outros sete jogadores: zagueiros Rodrigo Moledo e Matías Fracchia, os volantes Geovane e Filipe Machado, e os atacantes Everaldo, Gustavo Coutinho e Nicolas Careca.
Curiosamente, na semana passada, o técnico Mozart declarou que pretendia manter de 40% a 50% do elenco e via a necessidade de 'seis a oito reforços'. Dias depois, clube e treinador não chegaram a um acordo de renovação para 2026.
Mesmo sem um comandante, a diretoria alviverde definiu a compra do volante Wallisson e encaminhou as renovações do goleiro Gabriel Leite, do zagueiro Maicon e o meia Josué. O trio tem vínculo perto do fim. Veja abaixo a situação de cada jogador em fim de contrato:
Jogadores em fim de contrato no Coritiba
Empréstimo
- zagueiro Maicon (Vasco): deve renovar
- volante Wallisson (Athletic-MG): comprado
- volante Filipe Machado (Vitória): não fica
- atacante Gustavo Coutinho (Sport): não fica
Fim do vínculo
- goleiro Gabriel Leite: deve renovar
- zagueiro Rodrigo Modelo: não fica
- zagueiro Fracchia: não fica
- lateral-direito Alex Silva: não fica
- lateral-direito Zeca: não fica
- volante Geovane: não fica
- meia Josué: deve renovar
- meia Carlos de Pena: não fica
- atacante Dellatorre: não fica
- atacante Everaldo: não fica
- atacante Nicolas Careca: não fica
Jogadores com contrato no Coritiba para 2026
- goleiro Pedro Morisco - contrato: dezembro/2027
- goleiro Benassi - contrato: dezembro/2027
- goleiro Pedro Rangel - contrato: dezembro/2028
- zagueiro Tiago Cóser - contrato: dezembro/2026
- zagueiro Guilherme Aquino - contrato: junho/2027
- zagueiro Jacy - contrato: dezembro/2028
- zagueiro/lateral Bruno Melo - contrato: dezembro/2026
- lateral-direito Felipe Guimarães - contrato: dezembro/2027
- lateral-esquerdo João Almeida - contrato: julho/2027
- volante Sebastián Gómez - contrato: dezembro/2026
- volante Vini Paulista - contrato: dezembro/2027
- atacante Clayson - contrato: dezembro/2026
- atacante Rodrigo Rodrigues - contrato: junho/2027
- atacante Iury Castilho - contrato: junho/2028
- atacante Lucas Ronier - contrato: dezembro/2027
O departamento de futebol deve emprestar jogadores com contrato e avalia os jovens laterais Felipe Guimarães e João Almeida para dar rodagem. Já o atacante Clayson recebeu sondagens para sair, e o clube sinalizou que vai liberá-lo.
Jogadores que voltam de empréstimo ao Coritiba
- goleiro Rafael William (Maringá) - contrato: dezembro/2026
- zagueiro Thalisson Gabriel (Paysandu) - contrato: dezembro/2027
- zagueiro Márcio Silva (Guarani) - contrato: dezembro/2026
- lateral-direito Diogo Batista (CSA) - contrato: dezembro/2026
- lateral-esquerdo Jamerson (Vitória) - contrato: dezembro/2026
- lateral-esquerdo Rodrigo Gelado (Athletic-MG) - contrato: dezembro/2027
- volante Bernardo (Brusque) - contrato: dezembro/2026
- volante Matheus Bianqui (Mirassol) - contrato: dezembro/2026
- atacante David da Hora (América-MG) - contrato: dezembro/2026
Dos emprestados, o clube não deve aproveitar nenhum dos nove atletas que voltam. Márcio Silva, Rodrigo Gelado e Jamerson, machucados, vão tratar as lesões nos respectivos clubes antes do retorno.
Outros três jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o meia Geovane Meurer (Apoel-CY) e os atacantes Éberth (Santarém-POR) e Brandão (Danubio Montevideo-URU).
