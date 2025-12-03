O Coritiba exerceu a opção de compra do volante Wallisson, do Athletic, nesta semana. O jogador de 28 anos estava emprestado pelo time mineiro e assinou em definitivo até o fim de 2028.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

O Coxa decidiu acionar a cláusula prevista em contrato e desembolsou 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual). O valor é por 80% dos direitos econômicos do meio-campista.

A opção alviverde acontece mesmo após o desacordo financeiro do clube com o técnico Mozart, que não fica para a próxima temporada. A diretoria alviverde avaliou que Wallisson é uma boa aquisição para a Série A, independente de quem venha a ser o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Contratado no fim de março, o volante fez um gol em 30 partidas com a camisa coxa-branca. Ele passou a ser titular absoluto no retorno da Série B e iniciou 25 partidas na campanha do acesso e do título do Coritiba.

Na posição, o Coxa tem Sebastián Gómez Vini Paulista como opções. Geovane e Filipe Machado, com contratos encerrados, não devem renovar.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Carreira de Wallisson, do Coritiba

Após iniciar a carreira em times de pouca expressão, como União Luziense-MG, Holanda-AM e Ponte Nova-MG, Wallisson chegou ao Volta Redonda em 2019. Ele começou a jogar com mais frequência no ano seguinte e chegou na Ponte Preta em 2022 após curto período no Athletic.

continua após a publicidade

Após se destacar na Macaca, com cinco gols em 30 confrontos, o volante acertou com o Cruzeiro e foi titular com então técnico Paulo Pezzolano no Campeonato Mineiro, mas perdeu espaço no Brasileirão por conta dos afastamentos. Ele treinou em separado duas vezes, com atos indisciplinares: a primeira em março por faltar o treino e a segunda em agosto sem motivo divulgado.

No mês seguinte, o Cruzeiro negociou 40% dos direitos econômicos de Wallisson para o Moreirense, de Portugal, por R$ 1,7 milhão. Entre o primeiro e segundo afastamento, o time português tinha oferecido R$ 1 milhão somente pelo empréstimo.

Na Europa, em 2024, o meio-campista disputou 12 partidas e foi cedido ao Athletic, com empréstimo na sequência ao América-MG. Ele retornou ao Esquadrão mineiro novamente neste ano, fez 10 jogos pelo estadual e se transferiu ao Coxa.