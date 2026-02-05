Dupla do Corinthians sai lesionada e vira dúvida contra o Palmeiras

O Corinthians ganhou duas preocupações para o clássico diante do Palmeiras, no domingo (8). Kaio César e Hugo deixaram o campo na vitória contra o Capivariano, pelo Campeonato Paulista, aos 12 e aos 38 minutos, respectivamente, após sentirem lesões. O atacante reclamou de dores no músculo posterior da coxa, enquanto o lateral sentiu o joelho direito.

Ainda no banco de reservas, Kaio César iniciou tratamento com gelo na coxa. A tendência é que o jogador passe por exames nos próximos dias para avaliação do departamento médico.

Essa foi a estreia de Kaio César como titular do Corinthians. Apresentado no dia 2 de fevereiro, o atacante já havia feito sua primeira partida pelo clube ao sair do banco de reservas diante do Flamengo, no jogo que resultou no título da Supercopa Rei.

No caso de Hugo, este foi o segundo jogo do jogador na temporada. Ele havia sido titular na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino e na vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube.

Os dois atletas passarão por nova avaliação nos próximos dias para definir a gravidade do problema físico.

Na vaga de Kaio César, Dorival Júnior colocou em campo Vitinho. Já para substituir Hugo, entrou Matheus Bidu, titular da posição.

Kaio César preocupa a comissão técnica do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Dorival cobrou reforços para o Corinthians

O técnico Dorival Júnior entrou em campo contra o Capivariano com um time misto em razão da sequência da temporada e do desgaste do elenco. Em coletiva de imprensa no dia 4 de fevereiro, o treinador fez alertas sobre o momento do clube e cobrou reforços.

Na avaliação do treinador, o grupo ainda não está totalmente formado e precisa de mais opções para suportar a sequência de competições previstas para 2026, que inclui Campeonato Brasileiro, Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil.

— Eu acho que temos que ter entendimento do processo de montagem do nosso elenco, não temos ele completo. Nós precisamos termos mais atletas, melhorarmos o grupo. Quando a gente tem uma boa equipe, brigamos por taças. Quando temos um grande elenco, conseguimos nos colocar em posição de algo maior. É um momento que o Corinthians precisa se definir nessa competição: ou passo maior, ou manteremos esse trabalho. Nós temos hoje 12 ou 13 jogadores da base. Eu gosto, tenho paciência com essa situação e foi em cima desses jogadores que pautamos o ano anterior — disse Dorival.