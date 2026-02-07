menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense pode conquistar Taça Guanabara sem entrar em campo; veja o cenário

Última vez que o Flu levou o troféu foi em 2023

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
09:00
Ganso levanta o troféu da Taça Guanabara de 2023 pelo Fluminense (Foto: Mailson Santana/FFC)
imagem cameraGanso levanta o troféu da Taça Guanabara de 2023 pelo Fluminense (Foto: Mailson Santana/FFC)
O Fluminense pode voltar a conquistar a Taça Guanabara neste final de semana, quando acontecem o jogos da sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Além do Tricolor, outros três clubes podem ficar com o título.

O Flu tem 12 pontos e lidera o Grupo A, seguido pelo Volta Redonda, com 10, e o Bangu, com 9. No Grupo B, o único time que ameaça o título é o Botafogo, líder com 9 pontos. Com os jogos marcados para sábado (7) e domingo (8), o Tricolor pode garantir a taça antes mesmo de entrar em campo. Veja os cenários.

Contas do Fluminense pela Taça Guanabara

Conquistada a última vez pelo Flu em 2023, a Taça Guanabara pode voltar para Larnajeiras em 2026. Sendo o último time a entrar em campo, pode iniciar a partida contra o Maricá com o título garantido.

Neste sábado, às 21h, o Volta Redonda enfrenta o Madureira e o Bangu encara o Boavista. Já no domingo, o rival alvinegro tem um clássico contra o Vasco às 19h. Se todos vencerem, obrigam o Fluminense a vencer também, mas em caso de tropeço, o cenário é outro. Independente dos resultados dos adversários, o Tricolor depende de si para levar a taça.

Os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols pró e menor número de cartões amarelos (cada vermelho conta como três). Empatando em todos esses quesitos, o desempate será decidido via sorteio público na sede da Ferj. Veja abaixo a tabela geral da disputa pela Taça Guanabara.

TimesPontuaçãoVitóriasSaldoGols PróCartões Amarelos

Fluminense

12

4

3

8

12

Volta Redonda

10

3

4

8

19

Botafogo

9

3

3

6

20

Bangu

9

3

0

6

14

Jogos da 6ª rodada do Carioca:

Sábado (7), 21h

  1. Flamengo x Sampaio Corrêa
  2. Volta Redonda x Madureira
  3. Bangu x Boavista
  4. Portuguesa x Nova Iguaçu

Domingo (8)

  • 18h: Vasco x Botafogo
  • 20h30: Fluminense x Maricá
Time do Fluminense antes do clássico com o Flamengo no Carioca
Time do Fluminense em campo no Campeonato Carioca (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

