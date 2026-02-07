Fluminense pode conquistar Taça Guanabara sem entrar em campo; veja o cenário
Última vez que o Flu levou o troféu foi em 2023
O Fluminense pode voltar a conquistar a Taça Guanabara neste final de semana, quando acontecem o jogos da sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Além do Tricolor, outros três clubes podem ficar com o título.
O Flu tem 12 pontos e lidera o Grupo A, seguido pelo Volta Redonda, com 10, e o Bangu, com 9. No Grupo B, o único time que ameaça o título é o Botafogo, líder com 9 pontos. Com os jogos marcados para sábado (7) e domingo (8), o Tricolor pode garantir a taça antes mesmo de entrar em campo. Veja os cenários.
Contas do Fluminense pela Taça Guanabara
Conquistada a última vez pelo Flu em 2023, a Taça Guanabara pode voltar para Larnajeiras em 2026. Sendo o último time a entrar em campo, pode iniciar a partida contra o Maricá com o título garantido.
Neste sábado, às 21h, o Volta Redonda enfrenta o Madureira e o Bangu encara o Boavista. Já no domingo, o rival alvinegro tem um clássico contra o Vasco às 19h. Se todos vencerem, obrigam o Fluminense a vencer também, mas em caso de tropeço, o cenário é outro. Independente dos resultados dos adversários, o Tricolor depende de si para levar a taça.
Os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols pró e menor número de cartões amarelos (cada vermelho conta como três). Empatando em todos esses quesitos, o desempate será decidido via sorteio público na sede da Ferj. Veja abaixo a tabela geral da disputa pela Taça Guanabara.
|Times
|Pontuação
|Vitórias
|Saldo
|Gols Pró
|Cartões Amarelos
Fluminense
12
4
3
8
12
Volta Redonda
10
3
4
8
19
Botafogo
9
3
3
6
20
Bangu
9
3
0
6
14
Jogos da 6ª rodada do Carioca:
Sábado (7), 21h
- Flamengo x Sampaio Corrêa
- Volta Redonda x Madureira
- Bangu x Boavista
- Portuguesa x Nova Iguaçu
Domingo (8)
- 18h: Vasco x Botafogo
- 20h30: Fluminense x Maricá
