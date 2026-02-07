Vasco 'torce' para o Flamengo por tranquilidade no Carioca; entenda

O Vasco volta a campo apenas no domingo (8) para enfrentar o Botafogo em São Januário, mas tem com o que se importar neste sábado (7) durante a rodada final da Taça Guanabara. Em busca de garantir classificação às quartas de final, o Cruz-Maltino pode entrar em campo já com missão cumprida. Para isso, contudo, torce para o maior rival: o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Ferj define arbitragem do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Carioca

Atualmente na quarta colocação do Grupo A com oito pontos, o Cruz-Maltino ocupa a última vaga na zona de classificação para o mata-mata e pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que tem sete pontos. A equipe de Saquarema, por sua vez, encara o Rubro-Negro no Maracanã neste sábado (7).

Time Pontos Vitórias Saldo Gols Pró Gols contra Fluminense 12 4 3 8 5 Volta Redonda 10 3 4 8 4 Bangu 9 3 0 6 6 Vasco 8 2 4 7 3 Sampaio Correa 7 2 -1 6 7 Portuguesa 4 1 -2 5 7

Apenas a vitória do Flamengo garante matematicamente o Vasco no mata-mata sem que o Gigante precise entrar em campo. Em caso de empate no Maracanã, contudo, o cenário de classificação cruz-maltina é provável: a equipe de Fernando Diniz só não poderia ser goleada por seis ou mais gols de diferença diante do Botafogo.

continua após a publicidade

Mesmo que o rival rubro-negro não ajude, o Vasco depende apenas de uma vitória simples no clássico para se classificar; ou seja, controla o próprio destino. Apesar disso, entrar em campo já classificado seria importante para tirar o peso de ter de buscar a vaga diante do Glorioso e poderia facilitar o planejamento de Diniz.

➡️ Clássico da Amizade! Aposte na partida entre Vasco e Botafogo no Cariocão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Outras missões do Vasco diante do Botafogo

Mesmo entre em campo com um lugar no mata-mata garantido, o resultado diante do Botafogo pode ser importante em termos de classificação. A depender de tropeços de Bangu e Volta Redonda, o Cruz-Maltino tem a possibilidade de terminar em segundo lugar no Grupo A, fugindo teoricamente de um confronto mais difícil nas quartas de final. Atualmente, a tabela aponta um novo clássico contra o Alvinegro, líder do Grupo B, na próxima semana.

Ademais, um bom resultado diante do Glorioso seria importante para o moral do Vasco. Em entrevista coletiva após o empate com a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz ressaltou a relevância do clássico de domingo (8).

— Obviamente que o clássico ajuda. Ganhar sempre ajuda na confiança e sendo o clássico ainda mais. Para qualquer time. O clássico muda humores. Pela partida de hoje, o time mostrou confiança para jogar. O time também entrou pressionado e soube se comportar bem. Não soube fazer os gols, o que teve muitas chances — declarou o treinador.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco