menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco 'torce' para o Flamengo por tranquilidade no Carioca; entenda

Cruz-Maltino entra em campo no domingo (8), mas pode ter situação no estadual "resolvida" por rival

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
07:45
Vasco tropeça diante da Chapecoense em São Januário (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraVasco tropeça diante da Chapecoense em São Januário (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco volta a campo apenas no domingo (8) para enfrentar o Botafogo em São Januário, mas tem com o que se importar neste sábado (7) durante a rodada final da Taça Guanabara. Em busca de garantir classificação às quartas de final, o Cruz-Maltino pode entrar em campo já com missão cumprida. Para isso, contudo, torce para o maior rival: o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Ferj define arbitragem do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Carioca

Atualmente na quarta colocação do Grupo A com oito pontos, o Cruz-Maltino ocupa a última vaga na zona de classificação para o mata-mata e pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que tem sete pontos. A equipe de Saquarema, por sua vez, encara o Rubro-Negro no Maracanã neste sábado (7).

TimePontosVitóriasSaldoGols PróGols contra

Fluminense

12

4

3

8

5

Volta Redonda

10

3

4

8

4

Bangu

9

3

0

6

6

Vasco

8

2

4

7

3

Sampaio Correa

7

2

-1

6

7

Portuguesa

4

1

-2

5

7

Apenas a vitória do Flamengo garante matematicamente o Vasco no mata-mata sem que o Gigante precise entrar em campo. Em caso de empate no Maracanã, contudo, o cenário de classificação cruz-maltina é provável: a equipe de Fernando Diniz só não poderia ser goleada por seis ou mais gols de diferença diante do Botafogo.

continua após a publicidade

Mesmo que o rival rubro-negro não ajude, o Vasco depende apenas de uma vitória simples no clássico para se classificar; ou seja, controla o próprio destino. Apesar disso, entrar em campo já classificado seria importante para tirar o peso de ter de buscar a vaga diante do Glorioso e poderia facilitar o planejamento de Diniz.

➡️ Clássico da Amizade! Aposte na partida entre Vasco e Botafogo no Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Outras missões do Vasco diante do Botafogo

Mesmo entre em campo com um lugar no mata-mata garantido, o resultado diante do Botafogo pode ser importante em termos de classificação. A depender de tropeços de Bangu e Volta Redonda, o Cruz-Maltino tem a possibilidade de terminar em segundo lugar no Grupo A, fugindo teoricamente de um confronto mais difícil nas quartas de final. Atualmente, a tabela aponta um novo clássico contra o Alvinegro, líder do Grupo B, na próxima semana.

Ademais, um bom resultado diante do Glorioso seria importante para o moral do Vasco. Em entrevista coletiva após o empate com a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz ressaltou a relevância do clássico de domingo (8).

— Obviamente que o clássico ajuda. Ganhar sempre ajuda na confiança e sendo o clássico ainda mais. Para qualquer time. O clássico muda humores. Pela partida de hoje, o time mostrou confiança para jogar. O time também entrou pressionado e soube se comportar bem. Não soube fazer os gols, o que teve muitas chances — declarou o treinador.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Jogadores do Vasco antes de enfrentar o Flamengo (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
Time do Vasco perfilado antes de duelo com o Flamengo pelo Campeonato Carioca (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)
Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias