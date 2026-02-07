Vasco 'torce' para o Flamengo por tranquilidade no Carioca; entenda
Cruz-Maltino entra em campo no domingo (8), mas pode ter situação no estadual "resolvida" por rival
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco volta a campo apenas no domingo (8) para enfrentar o Botafogo em São Januário, mas tem com o que se importar neste sábado (7) durante a rodada final da Taça Guanabara. Em busca de garantir classificação às quartas de final, o Cruz-Maltino pode entrar em campo já com missão cumprida. Para isso, contudo, torce para o maior rival: o Flamengo.
Flamengo e Vasco lutam por vaga: saiba a situação dos 12 times na rodada final do Carioca
Futebol Nacional
Ferj define arbitragem do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Carioca
Futebol Nacional
Próximo do Vasco, Spinelli é premiado no Equador e indica acerto
Vasco
➡️ Ferj define arbitragem do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Carioca
Atualmente na quarta colocação do Grupo A com oito pontos, o Cruz-Maltino ocupa a última vaga na zona de classificação para o mata-mata e pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que tem sete pontos. A equipe de Saquarema, por sua vez, encara o Rubro-Negro no Maracanã neste sábado (7).
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
|Gols Pró
|Gols contra
Fluminense
12
4
3
8
5
Volta Redonda
10
3
4
8
4
Bangu
9
3
0
6
6
Vasco
8
2
4
7
3
Sampaio Correa
7
2
-1
6
7
Portuguesa
4
1
-2
5
7
Apenas a vitória do Flamengo garante matematicamente o Vasco no mata-mata sem que o Gigante precise entrar em campo. Em caso de empate no Maracanã, contudo, o cenário de classificação cruz-maltina é provável: a equipe de Fernando Diniz só não poderia ser goleada por seis ou mais gols de diferença diante do Botafogo.
Mesmo que o rival rubro-negro não ajude, o Vasco depende apenas de uma vitória simples no clássico para se classificar; ou seja, controla o próprio destino. Apesar disso, entrar em campo já classificado seria importante para tirar o peso de ter de buscar a vaga diante do Glorioso e poderia facilitar o planejamento de Diniz.
➡️ Clássico da Amizade! Aposte na partida entre Vasco e Botafogo no Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Outras missões do Vasco diante do Botafogo
Mesmo entre em campo com um lugar no mata-mata garantido, o resultado diante do Botafogo pode ser importante em termos de classificação. A depender de tropeços de Bangu e Volta Redonda, o Cruz-Maltino tem a possibilidade de terminar em segundo lugar no Grupo A, fugindo teoricamente de um confronto mais difícil nas quartas de final. Atualmente, a tabela aponta um novo clássico contra o Alvinegro, líder do Grupo B, na próxima semana.
Ademais, um bom resultado diante do Glorioso seria importante para o moral do Vasco. Em entrevista coletiva após o empate com a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz ressaltou a relevância do clássico de domingo (8).
— Obviamente que o clássico ajuda. Ganhar sempre ajuda na confiança e sendo o clássico ainda mais. Para qualquer time. O clássico muda humores. Pela partida de hoje, o time mostrou confiança para jogar. O time também entrou pressionado e soube se comportar bem. Não soube fazer os gols, o que teve muitas chances — declarou o treinador.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
- Matéria
- Mais Notícias