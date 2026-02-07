A história de Evair no Palmeiras; jogos, gols e estatísticas

Sua trajetória começou difícil, mas ao lado de Vanderlei Luxemburgo, tornou-se peça-chave no time.

É o 7º maior artilheiro da história do clube, com gols decisivos em finais e clássicos.

Evair foi o símbolo da virada do Palmeiras nos anos 1990, interrompendo um jejum de títulos.

Evair Aparecido Paulino ocupa um lugar especial na história do Palmeiras. Em um clube marcado por grandes artilheiros, ele se tornou o símbolo da virada histórica dos anos 1990, período que encerrou um dos maiores jejuns de títulos do futebol brasileiro. O Lance! conta a história de Evair no Palmeiras.

Entre 1991 e 1999, com idas e vindas, Evair foi o principal camisa 9 de um Palmeiras que saiu da seca para voltar ao topo do futebol nacional e continental. Sua característica mais marcante era a eficiência: poucas chances, alto índice de conversão e frieza absoluta em decisões.

Mais do que números, Evair representou a retomada da confiança palmeirense em jogos grandes, especialmente contra rivais históricos.

A história de Evair no Palmeiras

Jogos e números de Evair pelo Palmeiras

Os números de Evair pelo Palmeiras evidenciam regularidade e impacto ofensivo consistente:

Jogos pelo Palmeiras: 245 Gols marcados: 126 Média: 0,52 gol por jogo

Esses números o colocam como o 7º maior artilheiro da história do clube, marca expressiva considerando a forte concorrência histórica na posição de centroavante.

Evair não foi apenas goleador em jogos menores: grande parte de seus gols ocorreu em finais, clássicos e partidas decisivas, o que ampliou ainda mais sua relevância simbólica.

A final de 1993 e o fim do jejum histórico

O momento mais emblemático da carreira de Evair no Palmeiras aconteceu na final do Campeonato Paulista de 1993, contra o Sport Club Corinthians Paulista.

Após 16 anos sem títulos, o Palmeiras entrou em campo pressionado, carregando um peso histórico. Evair respondeu como centroavante decisivo:

2 gols na vitória por 4–0 O segundo gol, de pênalti, selou o título e entrou para a história do clube

Aquela atuação transformou Evair em símbolo da quebra do jejum e consolidou sua idolatria junto à torcida. O pênalti convertido tornou-se uma das imagens mais icônicas da história palmeirense.

Chegada conturbada e a virada com Luxemburgo

A trajetória de Evair no Palmeiras não começou de forma simples. Em 1992, chegou a ser afastado do elenco principal pelo técnico Nelsinho Baptista, que alegava deficiência técnica. O momento foi um dos mais difíceis de sua carreira.

A virada ocorreu com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, que recolocou Evair no time e construiu o sistema ofensivo ao seu redor. A partir de 1993, o centroavante tornou-se peça-chave de um Palmeiras dominante.

No mesmo ano, além do Paulista, o clube conquistou:

Torneio Rio–São Paulo de 1993

Campeonato Brasileiro de 1993

Evair participou ativamente dessas campanhas, sendo referência ofensiva e ponto de apoio constante no ataque.

1994: o auge técnico e estatístico de Evair

O ano de 1994 representou o auge da carreira de Evair. Naquela temporada, marcou 53 gols, número excepcional para o futebol brasileiro dos anos 1990.

Além da produção ofensiva, conquistou:

Campeonato Paulista de 1994

Campeonato Brasileiro de 1994

As atuações renderam convocações para a Seleção Brasileira em amistosos e Eliminatórias, embora Evair tenha ficado fora da lista final da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos.

Mesmo assim, 1994 consolidou Evair como o principal centroavante em atividade no futebol brasileiro.

A experiência internacional e o retorno consagrador

Antes de se firmar definitivamente no Palmeiras, Evair construiu uma carreira internacional sólida. No Guarani, marcou 64 gols em 92 jogos, e na Itália teve passagem marcante pela Atalanta BC, onde atuou entre 1988 e 1991, anotando 30 gols em 89 partidas.

Sua passagem pelo clube italiano foi tão significativa que, em 2008, Evair foi homenageado nas comemorações do centenário da Atalanta.

De volta ao Palmeiras, coroou sua trajetória com o maior título continental do clube até então.

1999: Libertadores e o último ato decisivo de Evair

Em 1999, Evair retornou ao Palmeiras após passagem pela Portuguesa e escreveu mais um capítulo decisivo de sua história no clube.

Na final da Copa Libertadores da América, marcou um dos gols da decisão, novamente em cobrança de pênalti, ajudando o Palmeiras a conquistar o título inédito da competição.

O gol reforçou um traço constante de sua carreira: a frieza absoluta nos momentos de maior pressão.

Títulos conquistados por Evair no Palmeiras

A trajetória de Evair no Palmeiras é marcada por títulos que simbolizam a reconstrução do clube nos anos 1990.

Títulos oficiais

Campeonato Paulista: 1993 e 1994

1993 e 1994 Campeonato Brasileiro: 1993 e 1994

1993 e 1994 Torneio Rio–São Paulo: 1993

1993 Copa Libertadores da América: 1999

Essas conquistas colocam Evair como peça central em uma das fases mais vencedoras da história do Palmeiras, especialmente pela presença decisiva em finais e jogos de peso.

Legado e lugar na história alviverde

Evair deixou o Palmeiras como um centroavante de referência, identificado com a torcida e lembrado pela eficiência máxima em decisões. Sua história está diretamente ligada ao fim do jejum, à retomada da grandeza e à consolidação de um Palmeiras vencedor.

Para muitos torcedores, Evair representa o camisa 9 ideal: decisivo, frio, confiável e historicamente decisivo nos momentos em que o clube mais precisou.