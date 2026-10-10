O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, entrou com um mandado de segurança para tentar reverter a decisão judicial que autorizou o Vasco a enfrentar o Boca Juniors no estádio, no dia 20 de outubro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. A medida foi encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Ricardo Couto, na noite de sexta-feira (9). A informação foi dada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo Lance!.

A nova tentativa da concessionária, formada por Flamengo e Fluminense, acontece após o desembargador Marco Antônio Ibrahim, da 23ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, determinar que o Maracanã seja disponibilizado ao Vasco. A decisão considerou manifestações do Ministério Público e da Polícia Militar, que apontaram questões de segurança pública para defender a realização da partida no estádio.

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O Consórcio Fla-Flu contesta a determinação e sustenta que a inclusão de mais um jogo compromete o planejamento de manutenção do gramado. A concessionária também questiona a mudança de entendimento da Justiça, já que decisões anteriores haviam sido favoráveis à administração do Maracanã.

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Na sexta-feira, após a decisão, o consórcio divulgou uma nota oficial classificando o entendimento do desembargador como "teratológico e juridicamente insustentável". A empresa afirmou que seis decisões judiciais anteriores haviam respaldado sua posição e contestou o fato de a autorização ter sido concedida durante as férias do relator original do processo.

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Calendário do Maracanã é motivo de disputa

A principal preocupação apresentada pelo Consórcio Fla-Flu é a sequência de partidas previstas para o Maracanã. Entre os dias 11 e 22 de outubro, o estádio poderá receber cinco jogos, incluindo dois confrontos pelas semifinais da Libertadores.

O calendário começa com Flamengo x Fluminense, neste domingo (11), pelo Brasileirão. Na quarta-feira (14), o Tricolor recebe o Palmeiras pela Libertadores. O Fluminense volta a jogar no estádio contra o Santos, no dia 18, antes do confronto entre Vasco e Boca Juniors, marcado para o dia 20. Dois dias depois, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, também pela competição continental.

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A concessionária argumenta que a sequência deixaria pouco tempo para os procedimentos de recuperação do gramado, especialmente no intervalo entre as três últimas partidas.

Estádio do Maracanã (Foto: Daniel Brasil/Maracanã)

Justiça considerou segurança para liberar o estádio

A decisão favorável ao Vasco foi fundamentada principalmente nas recomendações de segurança do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE).

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Os órgãos apontaram o Maracanã como a alternativa preferencial para receber a partida, considerando as condições estruturais, logísticas e operacionais do estádio.

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O desembargador Marco Antônio Ibrahim entendeu que a segurança dos torcedores e dos moradores do entorno deveria prevalecer sobre os argumentos técnicos apresentados pela concessionária em relação ao gramado.

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O Vasco já anunciou o Maracanã como palco da partida e iniciou a venda de ingressos. Com a nova medida judicial apresentada pelo consórcio, a disputa segue em andamento.