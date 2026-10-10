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Consórcio Fla-Flu aciona presidente do TJRJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

Concessionária entrou com mandado de segurança para tentar reverter decisão que autorizou o Cruz-Maltino a utilizar o estádio pela semifinal da Sul-Americana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 14:29
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Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense
Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, entrou com um mandado de segurança para tentar reverter a decisão judicial que autorizou o Vasco a enfrentar o Boca Juniors no estádio, no dia 20 de outubro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. A medida foi encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Ricardo Couto, na noite de sexta-feira (9). A informação foi dada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo Lance!.

A nova tentativa da concessionária, formada por Flamengo e Fluminense, acontece após o desembargador Marco Antônio Ibrahim, da 23ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, determinar que o Maracanã seja disponibilizado ao Vasco. A decisão considerou manifestações do Ministério Público e da Polícia Militar, que apontaram questões de segurança pública para defender a realização da partida no estádio.

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O Consórcio Fla-Flu contesta a determinação e sustenta que a inclusão de mais um jogo compromete o planejamento de manutenção do gramado. A concessionária também questiona a mudança de entendimento da Justiça, já que decisões anteriores haviam sido favoráveis à administração do Maracanã.

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Na sexta-feira, após a decisão, o consórcio divulgou uma nota oficial classificando o entendimento do desembargador como "teratológico e juridicamente insustentável". A empresa afirmou que seis decisões judiciais anteriores haviam respaldado sua posição e contestou o fato de a autorização ter sido concedida durante as férias do relator original do processo.

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Calendário do Maracanã é motivo de disputa

A principal preocupação apresentada pelo Consórcio Fla-Flu é a sequência de partidas previstas para o Maracanã. Entre os dias 11 e 22 de outubro, o estádio poderá receber cinco jogos, incluindo dois confrontos pelas semifinais da Libertadores.

O calendário começa com Flamengo x Fluminense, neste domingo (11), pelo Brasileirão. Na quarta-feira (14), o Tricolor recebe o Palmeiras pela Libertadores. O Fluminense volta a jogar no estádio contra o Santos, no dia 18, antes do confronto entre Vasco e Boca Juniors, marcado para o dia 20. Dois dias depois, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, também pela competição continental.

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➡️ Vasco conta com retorno de Andrés Gómez para encarar o Remo

A concessionária argumenta que a sequência deixaria pouco tempo para os procedimentos de recuperação do gramado, especialmente no intervalo entre as três últimas partidas.

Foto do Estádio do Maracanã tirada do nível do gramado
Estádio do Maracanã (Foto: Daniel Brasil/Maracanã)

Justiça considerou segurança para liberar o estádio

A decisão favorável ao Vasco foi fundamentada principalmente nas recomendações de segurança do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE).

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Os órgãos apontaram o Maracanã como a alternativa preferencial para receber a partida, considerando as condições estruturais, logísticas e operacionais do estádio.

➡️ Vasco x Boca: 35 mil ingressos vendidos em 12h

O desembargador Marco Antônio Ibrahim entendeu que a segurança dos torcedores e dos moradores do entorno deveria prevalecer sobre os argumentos técnicos apresentados pela concessionária em relação ao gramado.

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O Vasco já anunciou o Maracanã como palco da partida e iniciou a venda de ingressos. Com a nova medida judicial apresentada pelo consórcio, a disputa segue em andamento.

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