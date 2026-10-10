Vasco conta com retorno de Andrés Gómez para encarar o Remo

O Vasco terá um retorno importante para o jogo deste sábado (10), com o Remo, a partir das 18h (de Brasília). O atacante colombiano Andrés Gómez cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Botafogo, no meio de semana, e será titular diante da equipe paraense, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

➡️Vasco encara o Remo para se afastar ainda mais do Z-4 antes de enfrentar o Boca

Andrés Gómez vai ocupar a vaga do compatriota Marino Hinestroza. Assim, o técnico Pedro Emanuel vai para o jogo com o trio Gómez, Colidio e Bruno Duarte. A escalação do Vasco para enfrentar o Remo terá Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Santos e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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A escalação recheada de titulares mesmo a três dias do primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (13), com o Boca Juniors, em Buenos Aires é reflexo direto da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Com 34 pontos e um jogo a menos que os adversários diretos, o Vasco vai em busca da vitória diante do Remo para ganhar ainda mais fôlego na briga da parte de baixo da tabela. A equipe inicia a rodada três pontos à frente do Internacional, que atualmente abre a zona de rebaixamento.

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Se vencer o Remo neste sábado, o Vasco chegará aos 37 pontos e terá ainda nove partidas por disputar nesta reta final de Brasileirão. Dessa forma, seriam necessário apenas mais oito pontos para alcançar a marca de 45, que historicamente tem sido suficiente para evitar o rebaixamento. Além disso, uma vitória em São Januário — que seria a quinta em sequência — daria mais confiança à equipe antes do primeiro confronto com o Boca Juniors.

Andrés Gomez está de volta ao ataque do time de Pedro Emanuel (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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