Vasco x Boca: 35 mil ingressos vendidos em 12h
Sócios correm para garantir presença no jogo que vale vaga na final da Sul-Americana
O Vasco anunciou que 35 mil ingressos foram vendidos em 12 horas para a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. A venda foi exclusiva para sócios-torcedores, enquanto a comercialização para o público geral ainda não começou. A partida está marcada para 20 de outubro, no Maracanã.
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Após quase duas semanas de disputa judicial para definir o local da partida, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou o uso do Maracanã para o jogo decisivo na noite da última sexta-feira. A venda dos ingressos teve início imediatamente após a liberação. Apesar de uma tentativa do consórcio formado por Flamengo e Fluminense de impedir a realização do duelo no estádio, a Conmebol e o Ministério Público do Rio de Janeiro confirmaram oficialmente que o Maracanã será o palco da semifinal.
Além da grande procura por ingressos, o Vasco informou que mais de 250 veículos de imprensa se credenciaram para cobrir a partida. A semifinal terá o primeiro confronto na próxima terça-feira, na Bombonera, em Buenos Aires. Antes disso, o Vasco enfrenta o Remo em São Januário neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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